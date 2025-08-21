প্রতারণার মামলায় দোষী থাকলেও ট্রাম্পের আধা বিলিয়ন ডলারের জরিমানা বাতিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নিউইয়র্কের এক আপিল আদালত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেওয়া প্রায় ৫০ কোটি ডলারের দেওয়ানি জরিমানা বাতিল করেছেন। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর থেকে সিভিল ফ্রডের ওই মামলা ২০২২ সালে করা হয়েছিল। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তিনি তাঁর সম্পদমূল্য অতিরিক্ত দেখিয়ে উপযুক্ত ঋণ ও বিমার সুবিধা অর্জন করেছেন।
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প ও তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে জরিমানার সিদ্ধান্ত দেন বিচারক। অবশেষে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হওয়া সেই জরিমানার রায় বাতিল করেছেন আপিল আদালত।
সিএনএন জানিয়েছে, স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) আদালতের দেওয়া এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ছিল না। রায়ের ফলে ট্রাম্প এখনো প্রতারণায় দায়ী থাকছেন। তবে বিপুল অঙ্কের জরিমানা আর কার্যকর থাকছে না। মামলাটি আরও উচ্চ আদালতে পুনর্বিবেচনারও সুযোগ পাবে।
রায়ের কপিতে বিচারকেরা লিখেছেন, আদালতের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা আসামিদের ব্যবসায়িক সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কার্যকর। তবে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রাজস্বে আসামিদের কাছ থেকে প্রায় অর্ধবিলিয়ন ডলার আদায়ের নির্দেশ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী লঙ্ঘন করে। এটি অতিরিক্ত জরিমানার শামিল।
এ রায়ের ফলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দায়বদ্ধতা বহাল থাকলেও আর্থিক শাস্তি বা জরিমানার বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনার মুখে পড়েছে। মামলাটি এখন আরও জটিল আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে।
