ইউক্রেনের ভূখণ্ড অদলবদলে ‘ব্যাপকভাবে’ একমত ট্রাম্প–পুতিন

আজকে পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধের সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, যুদ্ধ শেষ হবে ইউক্রেনের ভূখণ্ড অদলবদল আর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার মাধ্যমে।

ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, “আমি মনে করি এগুলোই ছিল আলোচনার মূল বিষয়, আর আমরা বড় পরিসরে এসব বিষয়ে একমত হয়েছি। আসলে আমি মনে করি, আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। আমি বলতে পারি, বৈঠকটা ছিল খুবই আন্তরিক।”

পুতিনকে “শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব” এবং “ভীষণ কঠোর” আখ্যা দিয়ে ট্রাম্প জানান, বৈঠক ইতিবাচক পরিবেশে হয়েছে। তাঁর ভাষায়, “আমি মনে করি আমরা শেষ পর্যায়ের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। তবে দেখুন, ইউক্রেনকেও এতে রাজি হতে হবে।”

জেলেনস্কির উদ্দেশে ট্রাম্পের পরামর্শ, “চুক্তি করতেই হবে।”

ট্রাম্প আরও বলেন, “এখন বিষয়টা আসলেই প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ওপর নির্ভর করছে। তাঁকেই কাজটি করতে হবে। এখন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি, প্রেসিডেন্ট পুতিন আর আমাকেও নিয়ে একটি বৈঠক আয়োজন করা হবে বলে মনে হচ্ছে।”

চুক্তি আটকে থাকা শেষ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত বলতে অস্বীকৃতি জানান ট্রাম্প। তবে তিনি বলেন, “দেখি আমরা কী করতে পারি।” যদিও শুক্রবার কোনো সমঝোতা হয়নি, তবুও তিনি বৈঠককে সফল উল্লেখ করে এর মূল্যায়ন করেন ১০ এর মধ্যে ১০—“এই অর্থে যে আমাদের মধ্যে খুব ভালো বোঝাপড়া হয়েছে।”

ট্রাম্প আরও যোগ করেন, “আমি নিশ্চিত করতে চাই, এটা যেন হয়েই যায়। আর আমার মনে হয়, আমাদের সেটা করার যথেষ্ট ভালো সম্ভাবনা আছে।”

বিষয়:

প্রেসিডেন্টইউক্রেনরাশিয়াভ্লাদিমির পুতিন
