পুতিন কী চান সেটি ইউরোপীয় নেতাদের জানালেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট এবং ন্যাটো ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি আগামী সোমবার ওয়াশিংটন সফর করবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

বহু প্রতীক্ষিত ট্রাম্প-পুতিন শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ সমাধান বা যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো চুক্তি হয়নি। যদিও দুই নেতা আলোচনাকে ফলপ্রসূ বলে বর্ণনা করেছেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ফিরে আসার পথে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট এবং মার্কিন মিত্রদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ট্রাম্পের সঙ্গে ৯০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চলা এই কথোপকথনকে ‘দীর্ঘ এবং সারগর্ভ’ বলে বর্ণনা করেছেন।

জেলেনস্কি জানান, ইউক্রেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবকে ইউক্রেন সমর্থন করে। তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে ‘আমেরিকান পক্ষের কাছ থেকে ইতিবাচক সংকেত’ নিয়ে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

জেলেনস্কি এক্স হ্যান্ডলে বলেছেন, ‘মূল বিষয়গুলো নেতাদের পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে এবং এর জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক উপযুক্ত— এ বিষয়েই ইউক্রেন জোর দিচ্ছে। সোমবার আমি ওয়াশিংটন, ডি. সি.-তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করব, যাতে যুদ্ধ এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায়।’

অ্যাক্সিওস প্রতিবেদক বারাক রাভিদ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বলেছেন, ট্রাম্প ফোনে জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের বলেছেন যে পুতিন যুদ্ধবিরতিতে আগ্রহী নন, বরং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি বিস্তৃত চুক্তিতে আগ্রহী। রাভিদ তাঁর সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ট্রাম্প ফোনকলে বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, দ্রুত একটি শান্তি চুক্তি যুদ্ধবিরতির চেয়ে ভালো।’

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েন, ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ এবং জার্মানি, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইতালি এবং যুক্তরাজ্যের নেতারাও এই ফোনকলে যোগ দিয়েছিলেন। ফোনকলে ট্রাম্প পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে মিত্রদের ব্রিফ করেছেন।

বিষয়:

ইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পভ্লাদিমির পুতিনবৈঠকভলোদিমির জেলেনস্কি
