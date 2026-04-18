হরমুজ প্রণালি খোলার কথা শুনে সি খুব খুশি হয়েছেন: ট্রাম্প

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ ‘হরমুজ প্রণালি’ পুনরায় খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে টেলিফোনে আলোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং। এই ফোনালাপের পর ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রণালিটি খুলে যাওয়ার খবরে চীনা প্রেসিডেন্ট খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ দেওয়া এক পোস্টে এই আলোচনার বিস্তারিত তুলে ধরেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প পোস্টে উল্লেখ করেন, হরমুজ প্রণালি বর্তমানে উন্মুক্ত হচ্ছে অথবা খুব দ্রুতই খুলে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, যা জেনে প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং ‘অত্যন্ত খুশি’। বৈশ্বিক জ্বালানি তেলের একটি বিশাল অংশ এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয় বলে চীনের মতো শিল্পোন্নত দেশের জন্য এটি একটি বড় স্বস্তির খবর। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দুই পরাশক্তির এই ঐকমত্য বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন এবং জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।
ফোনালাপের পাশাপাশি নিজের আসন্ন চীন সফর নিয়েও বড় ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি এই সফরকে ‘বিশেষ’ এবং ‘সম্ভাব্য ঐতিহাসিক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট সি-এর সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি—এই সফরের মাধ্যমে অনেক বড় লক্ষ্য অর্জিত হতে যাচ্ছে!’
বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালি নিয়ে ট্রাম্প ও সি চিনপিং-এর এই ঘনিষ্ঠ অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে ইরানের ওপর মার্কিন অবরোধ এবং প্রাণীটির নিরাপত্তা নিয়ে উত্তেজনার মাঝে দুই বিশ্ব নেতার এই ইতিবাচক আলোচনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মহলে আশার আলো দেখাচ্ছে।
আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ট্রাম্পের চীন সফরের বিস্তারিত সূচি ঘোষণা করা হতে পারে, যেখানে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও জ্বালানি সরবরাহ প্রাধান্য পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হস্তান্তর নিয়ে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক সংঘাত শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইরান কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, তাদের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত কোনো অবস্থাতেই দেশের বাইরে পাঠানো হবে না।৩ ঘণ্টা আগে
হরমুজ প্রণালি পার হলো মাল্টার পতাকাবাহী প্রমোদতরি ‘সেলেস্টিয়াল ডিসকভারি’। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ (ক্রুজ লাইনার) বিশ্বের অন্যতম স্পর্শকাতর জলপথ হরমুজ প্রণালি সফলভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হলো।৩ ঘণ্টা আগে
অবশেষে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে জ্বালানি পরিবহনের বাধা কাটল। লেবাননের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির পর হরমুজ প্রণালি খুলে দিয়েছে ইরান। এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা পাকিস্তানে শুরু হবে চলতি সপ্তাহেই।১০ ঘণ্টা আগে