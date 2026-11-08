মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভরাডুবি: লড়াইয়ের প্রস্তুতি ট্রাম্পের

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভরাডুবি: লড়াইয়ের প্রস্তুতি ট্রাম্পের
• ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ ট্রাম্পের
• শর্তসাপেক্ষে ডেমোক্র্যাটদের হেনস্তা না করার ইঙ্গিত
• ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তুতি ডেমোক্র্যাটদের
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের বড় জয়ের পর নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বিরোধীদের চাপে পিছু হটার বদলে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা তাঁর প্রশাসনের সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও অভিশংসনের উদ্যোগ নেওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।
সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গত শুক্রবার তিনি বলেন, দুই দল নীতিগত বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারলে আগামী ছয় মাস ডেমোক্র্যাটদের হেনস্তা করা বন্ধ রাখতে পারেন তিনি। তবে বিরোধী দলের অনেক সদস্যকে ‘ডামোক্র্যাটস’ বলেও কটাক্ষ করেন ট্রাম্প।
বার্তা সংস্থা সিএনএন জানায়, নির্বাচনের পর ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে অভিবাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহও দেখিয়েছেন ট্রাম্প। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, দুই দল একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারে। এসব বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধি ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে।
তবে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে নিজের ভেটো ক্ষমতা ব্যবহারের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও তাঁদের পাস করা কোনো বিলে ভেটো দিতে পারবেন তিনি। সেই ভেটো বাতিল করতে কংগ্রেসে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন হবে।
এদিকে নির্বাচনের পর হোয়াইট হাউসেও পরিবর্তন আনছেন ট্রাম্প। দুই মেয়াদে ষষ্ঠবারের মতো চিফ অব স্টাফ পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন তিনি। সুসি ওয়াইলসের জায়গায় এ দায়িত্ব পাচ্ছেন অভিবাসনবিরোধী কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত স্টিফেন মিলার। এ ছাড়া ইউএফসি প্রধান ডানা হোয়াইটকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের প্রতিও আস্থা প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।
ট্রাম্পের নির্দেশে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে তদন্ত: ট্রাম্প গত শনিবার জানিয়েছেন, তাঁর প্রশাসনের সদস্যদের অভিশংসনের হুমকি দেওয়ায় ডেমোক্র্যাটদের কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখতে বিচার বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। দলটির আইনপ্রণেতারা ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের ঘোষণা দিয়েছেন।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ডেমোক্র্যাটরা অনেককে হুমকি দিচ্ছেন। তিনি একে ‘অবৈধ জুলুম’ আখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি জানান। তাঁর দাবি, অভিশংসনের মতো কোনো অপরাধ তিনি করেননি। এই কর্মকাণ্ডকে ‘অপরাধ’ উল্লেখ করে তিনি জড়িত ব্যক্তিদের কারাগারে পাঠানোর কথাও বলেন।
কংগ্রেসের দুই কক্ষের বিভিন্ন কমিটির নিয়ন্ত্রণ পাওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা সরকারি কর্মকর্তাদের তলব, নথিপত্র চাওয়া এবং প্রকাশ্য শুনানি আয়োজন করতে পারবেন। এতে ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের কর্মকর্তারা তদন্তের মুখে পড়তে পারেন।
ট্রাম্প পরিবারের ব্যবসা ও ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন, ধনকুবের ইলন মাস্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি চুক্তি, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর বাজেট কাটছাঁট, অভিবাসন নীতি এবং ইরান যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়গুলো তদন্তের সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে। এ ছাড়া কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথি ব্যবস্থাপনা নিয়েও তদন্ত করতে চান ডেমোক্র্যাটরা। ট্রাম্পকে তৃতীয়বারের মতো অভিশংসনের উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে দলটির নেতারা এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি।
কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও শেষ দুই বছর নির্বাহী আদেশ ও ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ থাকবে ট্রাম্পের। তবে ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতা এবং নিজ দলের অভ্যন্তরীণ চাপ তাঁর জন্য বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে।