যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিশোরের গুলি, ৩ শিশু ও এক শিক্ষক নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিশোরের গুলি, ৩ শিশু ও এক শিক্ষক নিহত
যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন অঙ্গরাজ্যের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরের গুলিবর্ষণে তিন শিশু ও এক শিক্ষক নিহত হয়েছে। পরে সাধারণ এক নাগরিকের গুলিতে হামলাকারী কিশোর নিজেও নিহত হয় বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ।
স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে ওরেগনের বেন্ড শহরের সিলভার রেল এলিমেন্টারি স্কুলে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে, হামলাকারী কিশোর দরজার তালা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে বিদ্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে।
বেন্ড শহরের পুলিশপ্রধান মাইক ক্র্যান্টজ জানান, ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় এক সাধারণ নাগরিক হামলাকারীর পিছু ধাওয়া করেন এবং স্কুলের ভেতরে ঢুকে তাকে গুলি করে হত্যা করেন।
নিহত তিন শিশুর বয়স যথাক্রমে পাঁচ, আট ও ১১ বছর। এ ছাড়া এই ঘটনায় গুরুতর আহত সাত বছর বয়সী এক শিশু ও ৫৪ বছর বয়সী অপর এক শিক্ষককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
হামলাকারী ওই কিশোরের সঙ্গে বিদ্যালয়টির আগে কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
স্থানভিত্তিক শিক্ষা জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা স্টিভেন কুক এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এই অর্থহীন ও মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা স্তব্ধ এবং শোকাহত। আমাদের কমিউনিটি আজ যে গভীর শোকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা প্রকাশ করার মতো ভাষা নেই।’
বেন্ড পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র শিলা মিলার সাংবাদিকদের জানান, স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৫৯ মিনিটে সিলভার রেল এলিমেন্টারি স্কুলে বন্দুকধারীর উপস্থিতির খবর পেয়ে জরুরি সেবা বিভাগ তৎপর হয়।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম জরুরি ফোনটি করেন এক ব্যক্তি। তিনি জানান, একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি একটি দীর্ঘ নলা বন্দুক দিয়ে তাঁর গাড়িতে গুলি চালিয়েছেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ছবিতে একটি লাল রঙের ট্রাকে গুলির চিহ্ন দেখা গেছে।
এর পরপরই পুলিশের নিয়ন্ত্রণকক্ষে একাধিক ফোনকল আসতে শুরু করে, যেখানে জানানো হয় যে—বন্দুকধারী ব্যক্তিটি স্কুলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দরজার তালা ভেঙে সে ভেতরে ঢুকেছে।
ঘটনাটি শুরুর পরপরই দেখে ফেলেন এক পথচারী বা স্থানীয় নাগরিক। তিনি হামলাকারীর পিছু নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করেন। এর তিন মিনিট পর পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হামলাকারীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং পুরো স্কুলে তল্লাশি অভিযান চালান।
পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী কিশোরের বয়স ১৬ বছর এবং সে স্থানীয় বাসিন্দা হলেও চলমান তদন্তের স্বার্থে তার বা নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি যে নাগরিক হামলাকারীকে গুলি করেছেন, তাঁর নাম-পরিচয়ও গোপন রাখা হয়েছে।
এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বেন্ড শহরের সব কটি বিদ্যালয় শুক্রবারের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, সিলভার রেল এলিমেন্টারি স্কুলে প্রায় ৪৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে এবং সেখানে ৪০ জনের বেশি শিক্ষক ও কর্মচারী কর্মরত। ‘কে-১২ স্কুল শুটিং ডেটাবেইস’-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর বিদ্যালয়গুলোতে ২৩৫টি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং চলতি বছরে এখন পর্যন্ত এই ঘটনাসহ অন্তত ১৪০টি বন্দুক হামলার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।