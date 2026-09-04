Ajker Patrika
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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের মিত্র উপস্থাপিকাকে কেন বরখাস্ত করল ফক্স নিউজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের মিত্র উপস্থাপিকাকে কেন বরখাস্ত করল ফক্স নিউজ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অন্যতম ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক অনুসারী ও প্রবীণ উপস্থাপিকা মারিয়া বার্টিরোমো। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ সাড়ে ১২ বছর দায়িত্ব পালনের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক অনুসারী ও প্রবীণ উপস্থাপিকা মারিয়া বার্টিরোমোকে হঠাৎ করেই বরখাস্ত করেছে ফক্স নিউজ। প্রতিষ্ঠানটির এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে ব্যাপক সমালোচনা ও জল্পনা তৈরি হয়েছে।

ফক্স নিউজের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, মারিয়া বার্টিরোমোর দুর্দান্ত শো-গুলো আর ফক্স নিউজ বা ফক্স বিজনেসে থাকবে না। মারিয়া একজন পেশাদার এবং সত্যিকারের যোদ্ধা। তাঁর অসংখ্য অনুরাগী এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিতভাবেই অসন্তুষ্ট হবেন।’

নাম প্রকাশ করার শর্তে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, ফক্স নিউজ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গত আগস্টেই বার্টিরোমোকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মূলত ফক্স নিউজের অভ্যন্তরীণ ও গোপন নীতিগত নির্দেশনার তথ্য ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফাঁস বা প্রকাশ করে দেওয়ার অপরাধেই তাঁর বিরুদ্ধে এই কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

ঘটনাটি গত জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ের। ওই সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাচন ব্যবস্থা এবং ২০২০ সালের নির্বাচন নিয়ে চীনকেন্দ্রিক বেশ কিছু ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য দেন। বার্টিরোমো অন-এয়ারে ট্রাম্পের এসব বক্তব্য ও দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফক্স নিউজের একজন শীর্ষ নির্বাহী চ্যানেলটিতে কোনো প্রকার অপ্রমাণিত ষড়যন্ত্রমূলক তত্ত্ব প্রচার না করার স্পষ্ট নির্দেশনা দেন। এর পরপরই বার্টিরোমো ফক্সের সেই অভ্যন্তরীণ বার্তাটি হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের কাছে টেক্সট করে পাঠান—যাতে করে এটি বোঝানো যায় যে, ফক্সে এই খবরগুলো প্রচারিত না হওয়ার পেছনে তাঁর কোনো ‘গাফিলতি’ ছিল না। বিষয়টি ফক্স কর্তৃপক্ষের নজরে এলে তারা এটিকে চাকরির চুক্তির মারাত্মক লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করে।

গত ৯ আগস্ট ফক্স নিউজে ‘সানডে মর্নিং ফিউচার্স’ অনুষ্ঠানটিতেই বার্টিরোমোকে শেষবারের মতো উপস্থাপনায় দেখা গিয়েছিল। তবে এই বরখাস্তের বিষয়ে বার্টিরোমোর পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বা সামাজিক মাধ্যমে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এর আগে ২০২৩ সালে টাকার কার্লসনকে সরিয়ে দেওয়ার পর এটিই ফক্স নিউজের সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা।

বার্টিরোমোর প্রস্থানের পর তাঁর নিয়মিত অনুষ্ঠানগুলোর নাম ও উপস্থাপনায় তাৎক্ষণিক পরিবর্তন এনেছে ফক্স নিউজ। যেমন, ‘মর্নিংস উইথ মারিয়া’ অনুষ্ঠানটির সময়সূচি অপরিবর্তিত রেখে এখন থেকে ‘মর্নিংস উইথ ফক্স বিজনেস’ নামে পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন উপস্থাপকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

‘মারিয়া বার্টিরোমোস ওয়াল স্ট্রিটে’র নাম পরিবর্তন করে ‘এফবিএনস ওয়াল স্ট্রিট’ করা হয়েছে। এটি উপস্থাপনা করবেন শেরিল ক্যাসোন। অন্যদিকে, ‘সানডে মর্নিং ফিউচার্স’ সাময়িকভাবে পরিচালনা করবেন সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ও ফক্স বিশ্লেষক জেসন চ্যাফেটজ।

বিষয়:

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রবরখাস্ত
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