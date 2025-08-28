যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় হামলা: বন্দুকধারীর অস্ত্রে ‘ট্রাম্পকে হত্যা ও ভারতে পরমাণু হামলা করো’ বার্তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলের গির্জায় প্রার্থনারত শিশুদের ওপর নির্বিচারে গুলি করেছেন এক বন্দুকধারী। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবারের এই নৃশংস ঘটনায় দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। পরে হামলাকারীকেও পার্কিং লট থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, হামলাকারীর ব্যবহৃত রাইফেল, শটগান ও পিস্তলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার আহ্বান এবং ভারতে পারমাণবিক হামলার মতো ভয়ংকর বার্তা লেখা ছিল। একটি ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা ভিডিওতে এ তথ্য জানা গেছে।
কর্মকর্তারা হামলাকারীকে ২৩ বছর বয়সী রবিন ওয়েস্টম্যান হিসেবে শনাক্ত করেছেন। জানা গেছে, ওয়েস্টম্যান অ্যানানসিয়েশন ক্যাথলিক স্কুলের গির্জায় নির্বিচারে গুলি চালান। পুলিশের ধারণা, তিনি নিজের গুলিতেই আত্মহত্যা করেছেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, ওয়েস্টম্যান একজন রূপান্তরিত (ট্রান্সজেন্ডার) নারী এবং ২০২০ সালে তাঁর নাম রবার্ট থেকে পরিবর্তন করে রবিন রাখেন।
ঘটনার আগে ‘রবিন ডব্লিউ’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ওয়েস্টম্যান দুটি ভিডিও পোস্ট করেন। পরে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ সেই ভিডিও সরিয়ে নেয়। প্রায় ১০ মিনিটের একটি ভিডিওতে তাঁর অস্ত্রের ভান্ডার দেখা যায়। সেখানে অস্ত্রের ম্যাগাজিনগুলোতে লেখা ছিল:
এ ছাড়া, একটি ম্যাগাজিনে হলোকাস্টকে ইঙ্গিত করে লেখা ছিল ‘৬ মিলিয়ন যথেষ্ট ছিল না’। পূর্ববর্তী স্কুলে বন্দুক হামলাকারীদের নাম এবং সিরিলিক বর্ণমালায় লেখা কিছু বার্তাও দেখা গেছে। একটি ছোট পিস্তল হাতে নিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এটা আমার নিজের জন্য, যদি প্রয়োজন হয়।’ ভিডিওতে তাঁর পরিবারের উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিও দেখা যায়, যেখানে এ ঘটনার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন।
মার্কিন হোমল্যান্ড সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম ভিডিওর সত্যতা নিশ্চিত করে সামাজিক মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, এই অসুস্থ খুনি তার রাইফেলের ম্যাগাজিনে ‘শিশুদের জন্য’, ‘ঈশ্বর কোথায়?’ এবং ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যা করো’-এর মতো কথা লিখেছে। এই স্তরের সহিংসতা অচিন্তনীয়!
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওয়েস্টম্যান আইনসম্মতভাবেই অস্ত্রগুলো কিনেছিলেন এবং তাঁর কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি একাই এই হামলা চালিয়েছেন।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ ঘটনায় শোক প্রকাশের জন্য সারা দেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে এটি ছিল ১৪৬তম স্কুলে বন্দুক হামলার ঘটনা।
