পুতিনের কাছে মাথা নত না করলে ট্রাম্পকে নোবেল দেওয়ার প্রস্তাব হিলারির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৩৬
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি আলোচনায় সফল হলে তিনি ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেবেন। তবে শর্ত হলো, এ সমঝোতা যেন রাশিয়া তথা পুতিনের কাছে আত্মসমর্পণের সমান না হয়।

‘রেজিং মডারেটস’ পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হিলারি বলেন, আলাস্কার আসন্ন শীর্ষ বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘সুযোগ’ এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে, যদি ট্রাম্প এ ভয়াবহ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে পারেন এবং সেটা এমনভাবে যাতে হয়—ইউক্রেনকে আক্রমণকারী পক্ষের কাছে যেন কোনো ভূখণ্ড ছাড়তে না হয়। যদি তিনি (ট্রাম্প) সত্যিই পুতিনের সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারেন, যা আমরা এখনো দেখিনি, তবে হয়তো এ মুহূর্তটাই সে সুযোগ।’

হিলারি আরও যোগ করেন, ‘যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই উদ্যোগের স্থপতি হন, আমি তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেব। কারণ, আমার লক্ষ্য হলো—পুতিনের কাছে আত্মসমর্পণ ঠেকানো।’

নিজেকে ‘শান্তির প্রেসিডেন্ট’ বলে পরিচয় দেওয়া ট্রাম্প বহুবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ পুরস্কার আগেও কয়েকজন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন বারাক ওবামাও।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় স্থানীয় সময় আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় বৈঠকে বসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী, বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুক্রবার রাত দেড়টায়। আশা করা হচ্ছে, এ বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

