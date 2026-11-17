ট্রাম্পের সমর্থনের পরও জেনসেনকে সিইও হিসেবে ফেরাতে রাজি নয় এনভিডিয়া
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান সত্ত্বেও এনভিডিয়ার সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংকে পুনরায় দায়িত্বে ফেরাতে রাজি নয় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিন ব্যক্তি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সন্দেহজনক প্রেমের সম্পর্কের যোগাযোগের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেন হুয়াং। এরপর তাঁকে পুনরায় সিইও হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার দাবিতে অনলাইন পিটিশনে ১ লাখ ৮০ হাজার ২০০ জনের বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেন। এ উদ্যোগে সমর্থন জানান টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। সোমবার ট্রাম্পও বলেন, হুয়াংকে আবার সিইও হিসেবে ফিরিয়ে আনা হলে তাঁর আপত্তি নেই।
‘স্ট্যান্ড উইথ জেনসেন’ নামের প্রচারাভিযানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৮ হাজার ৮০০ জনের বেশি স্বাক্ষরকারী নিজেদের এনভিডিয়ার বর্তমান কর্মী এবং ৯৪ হাজারের বেশি ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তবে তাঁদের পেশাগত পরিচয় স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি বলে জানিয়েছে প্রচারাভিযান কর্তৃপক্ষ।
প্রচারণায় মাস্ক ছাড়াও রিপ্লিটের প্রধান নির্বাহী আমজাদ মাসাদ এবং এপিক গেমসের প্রধান নির্বাহী টিম সুইনি সমর্থন জানিয়েছেন। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের প্রতি স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনের পাশাপাশি হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে।
তবে করপোরেট সুশাসন বিশেষজ্ঞ এবং কয়েকজন বিনিয়োগকারী সতর্ক করেছেন, তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই হুয়াংকে ফিরিয়ে আনলে প্রতিষ্ঠানটি নতুন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এনভিডিয়ার প্রভাবশালী শেয়ারহোল্ডার অ্যাট্রিডিস ম্যানেজমেন্টের গ্যাভিন বেকার ও অল্টিমিটার ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের প্রধান নির্বাহী ব্র্যাড গারস্টনারও সব তথ্য প্রকাশের আগে নতুন নেতৃত্ব নিয়োগে তাড়াহুড়ো না করার আহ্বান জানিয়েছেন।
হুয়াংয়ের প্রতি সমর্থন শুধু এনভিডিয়ার কর্মী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তাইওয়ানের সবচেয়ে উঁচু ভবন তাইপে ১০১-এ সোমবার আলোকসজ্জার মাধ্যমে ‘তাইওয়ান লাভস জেনসেন’সহ বিভিন্ন বার্তা প্রদর্শন করা হয়।
এদিকে, চীনা ব্যবসায়ী নারী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন জেনসেন হুয়াং। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখনো অ্যালিসের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কের গভীরতা এবং তিনি বেইজিংয়ের কাছে কী ধরনের তথ্য সরবরাহ করেছেন, তা খতিয়ে দেখছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্র জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত সংগৃহীত প্রমাণে অ্যালিসকে সম্ভবত একজন গোয়েন্দা তথ্যদাতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাঁদের মতে, তিনি তথ্য সরবরাহ করতেন, তবে পুরোপুরি প্রশিক্ষিত গুপ্তচর ছিলেন না।
হুয়াংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করেছে এবং তাঁর উত্তরসূরি খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছে। সোমবার এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ৪ শতাংশের বেশি কমে লেনদেন শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফল প্রকাশের কথা রয়েছে।
হুয়াংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে এনভিডিয়ার বাজারমূল্য ৮০০ বিলিয়ন ডলার কমেছে। একই সময়ে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের মূল্য-আয় অনুপাত (পিই রেশিও) ১৫ দশমিক ৫৯ থেকে কমে ১১ দশমিক ৫৪-তে দাঁড়িয়েছে। নাসডাক কম্পোজিট সূচকের গড় পিই অনুপাত ২০ দশমিক ৮।
সোমবার ট্রাম্প বলেন, ‘আমার মনে হয়, তিনি বড় একটি শিক্ষা পেয়েছেন।’ মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ট্রাম্পের আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চলতি বছরের আগস্টের শেষ নাগাদ তাঁর কাছে ১ কোটি ৩০ লাখ থেকে ৬ কোটি ২০ লাখ ডলার মূল্যের এনভিডিয়ার শেয়ার থাকতে পারে।
এদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে আলোচনার জন্য ট্রাম্পের চীন সফরের প্রাক্কালে সোমবার মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, দেশটিতে উন্নত এআই চিপের প্রবেশাধিকার আরও কঠোরভাবে সীমিত করা হবে।