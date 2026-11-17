ওয়াশিংটনে ‘ডার্টি বোমা’ হামলার পরিকল্পনা করছে ইরান, মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে ওয়াশিংটন ডিসিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত ‘ডার্টি বোমা’ অথবা রাসায়নিক অস্ত্র হামলার পরিকল্পনা করছে ইরান। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন গোয়েন্দা তথ্যে এমন পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সাতজন কর্মকর্তা। তবে ইরান আদৌ এ ধরনের হামলা চালানোর সক্ষমতা রাখে কি না কিংবা হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না, তা নিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর বরাত দিয়ে মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে সিএনএন।
মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, আপাতত ইরানের এই তৎপরতাকে আসন্ন হামলার সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে না। বরং সম্ভাব্য হামলার বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তুত রাখার চেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে গোয়েন্দা তথ্যে হামলার সম্ভাব্য স্থান ও লক্ষ্যবস্তুর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য উঠে এসেছে। এ কারণে গত এক সপ্তাহে হুমকি মোকাবিলায় একাধিক বৈঠক করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লরেন বিস এক বিবৃতিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য সব ধরনের হুমকির ওপর নজর রাখছে। তবে এই মুহূর্তে মার্কিন ভূখণ্ডের জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোনো হুমকি নেই।
তবে মার্কিন কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা এবং কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে ইরান সংঘাতের মাত্রা বাড়ানোর কথা বিবেচনা করছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে চলমান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে তেহরান এখন মার্কিন ভূখণ্ডের ভেতরেও হামলার সম্ভাবনা নিয়ে সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা করছে।
মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ওয়াশিংটনে হামলা হলে ইরানকে এমন মূল্য দিতে হবে, যা আগে কোনো দেশকে দিতে হয়নি। তাঁর প্রশাসন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।
এর আগে ২০২৪ সালে ট্রাম্পকে হত্যার জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগের পরিকল্পনাসহ মার্কিন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ইরানের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছিল। তবে সেসব পরিকল্পনার বেশির ভাগই বিদেশ সফরের সময় মার্কিন কর্মকর্তাদের হত্যার সুযোগ খোঁজার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
‘আতঙ্ক ছড়ানোর অস্ত্র’ ডার্টি বোমা
ডার্টি বোমা পারমাণবিক বোমার মতো নয়। এতে প্রচলিত বিস্ফোরকের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থ যুক্ত করা হয়। বিস্ফোরণের মাধ্যমে এসব পদার্থ আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। কয়েকটি ব্লক থেকে শুরু করে কয়েক মাইল এলাকাজুড়ে তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের বিস্ফোরণে সরাসরি প্রাণহানির প্রধান কারণ হতে পারে বিস্ফোরণ, তেজস্ক্রিয়তা নয়।
গোয়েন্দা তথ্য সম্পর্কে অবগত এক কর্মকর্তা বলেন, এ ধরনের অস্ত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত আঘাত হানার জন্য নয়, বরং আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে মানুষ গুরুতর অসুস্থ হতে পারে এবং কোনো কোনো এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠতে পারে।
একটি সূত্রের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বোমা তৈরির উপকরণ মজুত রাখার বিষয়ে ইরানের কথোপকথনও গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে। তবে এ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রে আগে থেকেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিংবা রাসায়নিক উপাদান মজুত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হামলা চালাতে ইরানের প্রশিক্ষিত সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোরও প্রয়োজন নাও হতে পারে; দেশটিতে বসবাসকারী কাউকে দিয়ে হামলা চালানোর চেষ্টা করতে পারে তারা।
এদিকে বিদেশিদের যোগাযোগ নজরদারির সুযোগ দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা আইন জুন মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। আইনটি পুনর্বহাল না হলে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা শনাক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা করছেন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা।
যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ শুধু ওয়াশিংটনেই সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধেও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। এ ধরনের হামলা মোকাবিলায় মার্কিন সেনাদের পর্যাপ্ত সুরক্ষাসামগ্রী ও প্রশিক্ষণ নেই বলে কয়েকজন কর্মকর্তা উদ্বেগ জানিয়েছেন।
অন্যদিকে হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ, মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহার এবং প্রণালি খুলে দেওয়ার বিষয়ে কূটনৈতিক আলোচনা এখনো কোনো সমাধানে পৌঁছায়নি।
সংশ্লিষ্ট একটি আঞ্চলিক সূত্রের মতে, আগামী কয়েক সপ্তাহ সমঝোতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইরানের কট্টরপন্থী গোষ্ঠী কিংবা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কোনো পক্ষ সংঘাত দীর্ঘায়িত করতে হামলা চালাতে পারে। মার্কিন কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, ইরানের শাসকগোষ্ঠী যদি নিজেদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে মনে করে, তবে পাল্টা মার্কিন হামলার ঝুঁকি জেনেও তারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।