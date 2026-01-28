ইরানের দিকে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নৌবহর

ইরানের দিকে আরেকটি নৌবহর যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরমাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় নৌবহর মোতায়েন করতে যাচ্ছে মার্কিনিরা। এরআগে গতকাল মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় প্রবেশ করে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ও এটির সঙ্গে থাকা অন্যান্য যুদ্ধজাহাজ।
দ্বিতীয় নৌবহর যাওয়ার মধ্যেই আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ট্রাম্প ইরানকে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এক বক্তব্যে বলেছেন, এ মুহূর্তে আরেকটি সুন্দর নৌবহর ইরানের দিকে ভেসে যাচ্ছে। আমি আশা করি তারা আমাদের সঙ্গে চুক্তি করবে।
এর আগে সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় নৌবহর ইরানের কাছে অবস্থান করছে। এখন তিনি জানালেন দ্বিতীয় নৌবহর দেশটির দিকে যাচ্ছে।
ইরানের দিকে আসার আগে রণতরী ও যুদ্ধজাহাজ ভেনেজুয়েলার কাছে মোতায়েন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কয়েক মাস এগুলো সেখানে অবস্থানের পর গত ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে নিয়ে আসে মার্কিন সেনারা। এরপর ইরানের দিকে নিয়ে আসা হয় ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনকে।
ট্রাম্প এক্সিওসের সঙ্গে দাবি করেছেন ইরান তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। তিনি ওই সাক্ষাৎকারে বলেন, তারা চুক্তি করতে চায়। আমি জানি, তারা একাধিকবার যোগাযোগ করেছে। তারা কথা বলতে চায়।
এদিকে দ্বিতীয় কোন নৌবহরটি ইরানের দিকে যাচ্ছে সেটি স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ শীতকালীন ঝড়ের মধ্যে একটি হিমায়িত পুকুরে পড়ে তিন ভাইয়ের করুণ মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিশুদের বয়স যথাক্রমে ৬,৮ ও ৯ বছর। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির কাছেই খেলতে গিয়ে বরফে ঢাকা পানিতে পড়ে যায় শিশুরা।১ ঘণ্টা আগে
রদ্রিগেজ যদি মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাহলে ভেনেজুয়েলার জ্বালানি খাতে মার্কিন বিনিয়োগের বড় সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু রদ্রিগেজকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে তা ওয়াশিংটনের দূর থেকে দেশটিকে পরিচালনা করার এবং বড় ধরনের সামরিক হস্তক্ষেপ এড়ানোর প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।৩ ঘণ্টা আগে
হামিশ উইলসন যুক্তরাজ্যের মধ্য ওয়েলসের বাসিন্দা। এক স্যাঁতসেঁতে পাহাড়ের কোলে তাঁর চমৎকার খামারবাড়ি আছে। দারুণ কফি বানানোর পাশাপাশি চমৎকার গল্প বলেন, আর আতিথেয়তায়ও তিনি অতুলনীয়। প্রতি গ্রীষ্মে উইলসনের খামারে কয়েক শ সোমালি অতিথি আসেন।৩ ঘণ্টা আগে
ঘুষ হিসেবে হীরার গয়না ও ব্র্যান্ডের ব্যাগ নিয়েছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক ফার্স্ট লেডি কিম কন হি। বিতর্কিত ধর্মীয় সংগঠন ইউনিফিকেশন চার্চের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁকে। অভিশংসিত সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের স্ত্রী তিনি।৪ ঘণ্টা আগে