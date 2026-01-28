Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানের দিকে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নৌবহর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানের দিকে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নৌবহর
ফাইল ছবি

ইরানের দিকে আরেকটি নৌবহর যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরমাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় নৌবহর মোতায়েন করতে যাচ্ছে মার্কিনিরা। এরআগে গতকাল মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় প্রবেশ করে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ও এটির সঙ্গে থাকা অন্যান্য যুদ্ধজাহাজ।

দ্বিতীয় নৌবহর যাওয়ার মধ্যেই আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ট্রাম্প ইরানকে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এক বক্তব্যে বলেছেন, এ মুহূর্তে আরেকটি সুন্দর নৌবহর ইরানের দিকে ভেসে যাচ্ছে। আমি আশা করি তারা আমাদের সঙ্গে চুক্তি করবে।

এর আগে সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় নৌবহর ইরানের কাছে অবস্থান করছে। এখন তিনি জানালেন দ্বিতীয় নৌবহর দেশটির দিকে যাচ্ছে।

ইরানের দিকে আসার আগে রণতরী ও যুদ্ধজাহাজ ভেনেজুয়েলার কাছে মোতায়েন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কয়েক মাস এগুলো সেখানে অবস্থানের পর গত ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে নিয়ে আসে মার্কিন সেনারা। এরপর ইরানের দিকে নিয়ে আসা হয় ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনকে।

ট্রাম্প এক্সিওসের সঙ্গে দাবি করেছেন ইরান তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। তিনি ওই সাক্ষাৎকারে বলেন, তারা চুক্তি করতে চায়। আমি জানি, তারা একাধিকবার যোগাযোগ করেছে। তারা কথা বলতে চায়।

এদিকে দ্বিতীয় কোন নৌবহরটি ইরানের দিকে যাচ্ছে সেটি স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প।

বিষয়:

যুদ্ধজাহাজমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার কাছে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

সম্পর্কিত

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

ইরানের দিকে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নৌবহর

ইরানের দিকে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নৌবহর

ভেনেজুয়েলার নতুন সরকারে ভরসা নেই মার্কিন গোয়েন্দাদের, মাচাদোকে নিয়েও সংশয়

ভেনেজুয়েলার নতুন সরকারে ভরসা নেই মার্কিন গোয়েন্দাদের, মাচাদোকে নিয়েও সংশয়

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা