ইউক্রেনের ‘জমি ভাগাভাগি’র পরামর্শ ট্রাম্পের, আলাস্কায় পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ইঙ্গিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের আগে ট্রাম্প এমন ইঙ্গিত দিলেন। তবে প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে বসে ‘ভাগাভাগির বিষয়াদি’ সমাধা করার যে পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প, সেটি নিয়ে কিয়েভ বেশ শঙ্কিত।
আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান, এই বৈঠক সফল হওয়ার সম্ভাবনা ৭৫ শতাংশ। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকির কারণে পুতিন এখন যুদ্ধ অবসানের জন্য আরও বেশি আগ্রহী।
ট্রাম্প দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, শুক্রবারের বৈঠকে পুতিন তাঁকে কাবু করতে পারবেন না। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট এবং তিনি আমার সঙ্গে খেলবেন না।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রথম দুই, তিন, চার বা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি বুঝতে পারব, আমাদের বৈঠক ভালো হবে নাকি খারাপ। যদি বৈঠক খারাপ হয়, তাহলে খুব দ্রুতই তা শেষ হয়ে যাবে, আর যদি ভালো হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা শান্তি অর্জন করব।’
ট্রাম্প আরও জানান, তিনি, পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে দ্বিতীয় দফায় একটি বৈঠক হলে সেটি আরও বেশি নিষ্পত্তিমূলক হবে। ফক্স নিউজ রেডিওকে ট্রাম্প বলেন, ‘দ্বিতীয় বৈঠকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে, কারণ সেখানেই তাঁরা একটি চুক্তি করবেন। আমি “ভাগাভাগি” শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না, তবে এটি খারাপ কোনো শব্দ নয়।’ বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্প এখানে ইউক্রেনের ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছে হস্তান্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া ‘ল্যান্ড সোয়াপ’ বা ভূখণ্ড বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে।
গতকাল বৃহস্পতিবারের আলোচনায় জেলেনস্কি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারও একটি যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নিয়ে ‘সতর্ক আশাবাদ’ ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা জোর দিয়েছেন যে, পুতিনকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে।
যদিও পুতিন এখনো জেলেনস্কিকে ইউক্রেনের বৈধ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি, তবু ট্রাম্পের একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের প্রস্তাব রাশিয়ার পক্ষ থেকে একটি বড় ছাড় হতে পারে। ট্রাম্প জানান, এই বৈঠকও আলাস্কায় দ্রুতই হতে পারে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিবর্তন এলে শান্তি আরও কঠিন হতে পারে। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, পুতিনের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলে একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প।
ইউক্রেন যদি ৩০ দিনের পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায় এবং পুতিন শুধু আংশিক বিরতি দেন, তাহলে জেলেনস্কিকে কঠিন একটি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হবে। একই সময়ে, যুক্তরাজ্য মস্কোর ওপর আরও নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ট্রাম্পও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি পুতিন যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হন, তাহলে রাশিয়ার জন্য ‘খুব গুরুতর পরিণতি’ অপেক্ষা করছে।
