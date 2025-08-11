যুক্তরাষ্ট্রে বসে ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি পাকিস্তান সেনাপ্রধানের

অনলাইন ডেস্ক
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় এক নৈশভোজে ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি পাকিস্তান অস্তিত্বের সংকটে পড়ে, তবে তারা ‘অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে ডুববে’। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসে তৃতীয় কোনো দেশের বিরুদ্ধে এটিই প্রথম কোনো দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরমাণু হুমকি বলে উল্লেখ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্ট।
ফ্লোরিডার টাম্পায় পাকিস্তানি ব্যবসায়ী আদনান আসাদের আয়োজনে গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে এক নৈশভোজে এই মন্তব্য করেন মুনির। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত সূত্রের বরাত দিয়ে ‘দ্য প্রিন্ট’ জানিয়েছে, অতিথিদের মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। সংবাদ প্রতিবেদনটি তারা কয়েকজন উপস্থিত অতিথির বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি করেছে দ্য প্রিন্ট।
ফিল্ড মার্শাল মুনির মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) বিদায়ী কমান্ডার জেনারেল মাইকেল কুরিল্লার একটি বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ফ্লোরিডায় গিয়েছিলেন। তাঁর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে প্রায় ১২০ জন ফ্লোরিডাভিত্তিক পাকিস্তানি প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, এমন দেশ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন প্রতিনিধিও ছিলেন। মুনিরের এই সফর এমন একসময়ে হয়েছে, যখন তাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিরল এক বৈঠকের জন্য হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অথচ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টকে কিন্তু এখনো হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানাননি ট্রাম্প।
অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে সুরা আস-সাফের ৪ নম্বর আয়াত পাঠ করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তার পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা একটি (সিসা ঢালা) সুদৃঢ় প্রাচীর।’ এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে চার দিনের যুদ্ধে সামরিক অভিযানের নাম দিয়েছিল ‘বুনিয়ানুম মারসুস’ বা সিসা ঢালা প্রাচীর।
আসিম মুনির পারমাণবিক হুমকির পর সিন্ধু পানি চুক্তি নিয়েও মন্তব্য করেন। পেহেলগাম হামলার পর এই চুক্তি স্থগিত করে ভারত। আসিম মুনির বলেন, যদি ভারত এই চুক্তি বাতিল করে বাঁধ নির্মাণ করে, তাহলে পাকিস্তান ‘১০টি ক্ষেপণাস্ত্র মেরে তা ধ্বংস করে দেবে’। তিনি আরও বলেন, ‘সিন্ধু নদ ভারতের পারিবারিক সম্পত্তি নয়। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রের কোনো অভাব নেই, আলহামদুলিল্লাহ।’
ফিল্ড মার্শাল মুনির তাঁর বক্তব্যে যুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানো নিয়ে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ‘ভারতীয়দের উচিত তাদের পরাজয় মেনে নেওয়া।’ তিনি আরও বলেন, যদি ভারত তাদের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রকাশ করে, তবে পাকিস্তানও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জনসমক্ষে আনতে রাজি। যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মুনির বলেন, ‘আমরা আগামীতে কী করতে পারি, তা বোঝাতে সুরা ফিল এবং (শিল্পপতি) মুকেশ আম্বানির ছবি দিয়ে একটি টুইট করানো হয়েছিল।’
তিনি একটি সহজ উপমা ব্যবহার করে বলেন, ‘ভারত একটি চকচকে মার্সিডিজ গাড়ির মতো, যা হাইওয়েতে ফেরারি গাড়ির মতো চলছে, কিন্তু আমরা পাথরে বোঝাই একটি ডাম্প ট্রাক। যদি ট্রাকটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়, তবে কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?’
মুনির তাঁর বক্তব্যে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, ‘যুদ্ধ যেমন শুধু জেনারেলদের জন্য নয়, তেমনি রাজনীতিও শুধু রাজনীতিবিদদের জন্য নয়।’ তিনি পাকিস্তানের সাবেক বন্দর ও নৌপরিবহনমন্ত্রী বাবর খান ঘোরিকে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করে এই মন্তব্য করেন।
ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর শিক্ষা থাকায় মুনির প্রায়ই তাঁর যুক্তির সমর্থনে ধর্মতত্ত্বের আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, মদিনার পর পাকিস্তানই একমাত্র রাষ্ট্র যা ‘কালিমাহ’র (ইসলামে একত্ববাদের ঘোষণা) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, ‘আল্লাহ পাকিস্তানকে তাঁর সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দেবেন, যেমনটি তিনি মদিনাকে দিয়েছিলেন।’ তিনি পাকিস্তানের ভূখণ্ডে সম্প্রতি বিরল ধাতু, খনিজ ও হাইড্রোকার্বনের সন্ধান পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন।
মুনির ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক উত্তেজনা নিয়েও মন্তব্য করেন এবং মজা করে বলেন, ‘পাকিস্তানের উচিত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে “মাস্টারক্লাস” দেওয়া।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের সাফল্যের আসল কারণ হলো আমরা কৃপণ নই। কেউ ভালো কাজ করলে আমরা তাদের প্রশংসা ও তারিফ করি। এই কারণেই আমরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিলাম।’
