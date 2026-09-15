Ajker Patrika
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পাকিস্তান

পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ১০০ দিন পেরোল ইন্টারনেট বন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২৯
পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ১০০ দিন পেরোল ইন্টারনেট বন্ধ
ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ইন্টারনেট সেবা বন্ধের সময় ১০০ দিন পেরিয়েছে। গত জুনে নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে অঞ্চলটিতে মোবাইল ডেটা ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা ব্যাপকভাবে সীমিত রয়েছে। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পরও সেখানে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ফলে দৈনন্দিন জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটছে।

মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) আল-জাজিরা জানায়, ইন্টারনেট বন্ধের কারণে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও অ্যাপেও প্রবেশ করা যাচ্ছে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্থানীয় ব্যবসা ও আর্থিক লেনদেন। শিক্ষার্থীরাও পড়েছেন বিপাকে। ইন্টারনেট-বিভ্রাটের কারণে শিক্ষাবর্ষ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষাও স্থগিত করেছে সরকার।

স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট বন্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, গত ৫ জুন থেকে অঞ্চলটিতে আংশিক ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট চলছে।

জানা যায়, গত ২৭ জুলাই পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে স্থানীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচনকে সামনে রেখে জুনের শুরুতে নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। পাকিস্তান ও ভারত—দুই দেশই কাশ্মীরের পুরো অঞ্চল নিজেদের বলে দাবি করে। পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়। সেখানে রয়েছে নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী ও আইনসভা। আইনসভায় মোট ৪৫টি আসন। এর মধ্যে ১২টি আসন পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। স্থানীয় পর্যায়ের আন্দোলনকারী সংগঠন ‘জম্মু কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি’ এসব সংরক্ষিত আসন বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছিল।

গত ৫ জুন কর্তৃপক্ষ সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকার। একই দিন ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিক্ষোভ দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেয়। একপর্যায়ে গত ২৭ জুলাই প্রাণঘাতী সংঘর্ষে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী, সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাত সদস্যও রয়েছেন। তবে এসব মৃত্যুর সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

বিক্ষোভের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কয়েকটি এলাকায় নিরাপত্তাজনিত কারণে ভোট নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটির অন্যান্য এলাকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত সরকার গঠিত হয়েছে।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও ইন্টারনেট সেবা পুরোপুরি চালু না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অসন্তোষ অব্যাহত রয়েছে। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্ষত, অন্যদিকে যোগাযোগব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী সংকট—দুইয়ের চাপে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়েছে পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে।

বিষয়:

পাকিস্তানআন্দোলনইন্টারনেটবন্ধনির্বাচনকাশ্মীর
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