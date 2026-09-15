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এশিয়া

জাপানে প্রথমবারের মতো শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৩৪
জাপানে প্রথমবারের মতো শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়াল
ছবি: সংগৃহীত

জনসংখ্যা কমে যাওয়ার প্রবণতা কয়েক দশক ধরে অব্যাহত থাকলেও জাপানে এমন একটি বয়সী জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। দেশটিতে প্রথমবারের মতো ১০০ বছর বা তার বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জাপানের স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলতি সেপ্টেম্বর মাসে দেশটিতে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৬৭৭ জনে। আগের বছরের তুলনায় এ সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৮ হাজার। এ নিয়ে টানা ৫৬ বছর জাপানে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, শতবর্ষীদের বড় অংশই নারী। মোট শতবর্ষী মানুষের ৮৮ শতাংশ বা ৯৪ হাজার ২৯৮ জনই নারী।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেনইচিরো উয়েনো এই পরিসংখ্যানকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এত বিপুলসংখ্যক মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় ও সুস্থ জীবনযাপন করছেন—এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

দীর্ঘায়ুর দিক থেকে জাপান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দেশটির মানুষের গড় আয়ু ছিল ৮৪ বছর। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয়ু ছিল ৭৯ বছর।

জাপানিদের দীর্ঘায়ুর পেছনে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। দেশটির শহরগুলোতে দীর্ঘ কর্মঘণ্টার সংস্কৃতি থাকলেও অনেক মানুষ ‘ইকিগাই’ দর্শন অনুসরণ করেন। জীবনে অর্থ, উদ্দেশ্য ও আনন্দ খুঁজে পাওয়ার এই জাপানি দর্শন মানুষের মানসিক ও সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে বলে মনে করা হয়।

এখন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষদের কয়েকজনও জাপানে বসবাস করছেন। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, কিয়োটোর ১১৪ বছর বয়সী ফুয়ো কিশিমোতো এবং কুমামোটোর ১১২ বছর বয়সী হিকারু কাতো তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

তবে দীর্ঘায়ুর এই সাফল্যের পাশাপাশি জাপানকে বড় ধরনের জনমিতিক সংকটও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির এই দেশটিতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ায় প্রবীণদের সেবার ব্যয় বাড়ছে। একই সঙ্গে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় শ্রমবাজারেও চাপ তৈরি হচ্ছে।

দীর্ঘজীবী একটি প্রজন্ম তৈরি হলেও জাপানের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৩০ লাখ, যা ক্রমাগত কমছে। দেশটিতে জন্মহারও রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

শ্রমিক-সংকট মোকাবিলায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপান দক্ষ ও অন্যান্য বিদেশি শ্রমিকদের জন্যও দরজা খুলেছে। তবে দেশটিতে বিদেশিবিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকায় সরকার সম্প্রতি ভিসার কিছু শর্ত আরও কঠোর করেছে।

বিষয়:

এশিয়াজনসংখ্যাজাপান
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