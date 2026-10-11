ইমরানের দলের নিয়ন্ত্রণে থাকা একমাত্র প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি পাকিস্তান সরকারের

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া (কেপি) প্রদেশে জরুরি অবস্থা এবং গভর্নরের শাসন জারি করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি অনুমোদন দেওয়ার পর আজ রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্দেশ জারি করা হয়।
প্রেসিডেন্ট ভবনের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সংবিধানের ২৩২ ও ২৩৪ অনুচ্ছেদের অধীনে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জরুরি মন্ত্রিসভার বৈঠকে খাইবার পাখতুনখোয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, প্রাদেশিক সরকার বা ইমরান খানের দল পিটিআই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই থেকে ‘ইচ্ছাকৃতভাবে পিছু হটছে’ বলে মন্ত্রিসভার সদস্যরা অভিমত দেন। ইমরানের খানের দল পিটিআই শাসিত একমাত্র প্রদেশ এটি।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্টকে সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রদেশে জরুরি অবস্থা ও গভর্নরের শাসন জারির পরামর্শ দেয়। এর আগের দিনই প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জারদারির সাথে বৈঠক করেছিলেন।
পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, কোনো প্রদেশের নিরাপত্তা যদি যুদ্ধ, বহিরাগত আক্রমণ কিংবা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তবে ২৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।
অন্যদিকে, ২৩৪ অনুচ্ছেদ কোনো প্রদেশে ‘সাংবিধানিক বজায় রাখতে ব্যর্থতার’ ক্ষেত্রে গভর্নরের শাসন জারির সুযোগ দেয়। তবে এবার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত সংক্রান্ত ২৩৩ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করা হয়নি।
জরুরি অবস্থা ও গভর্নরের শাসন জারির পরপরই প্রশাসনিক রদবদল নিশ্চিত করতে খাইবার পাখতুনখোয়ার নতুন মুখ্য সচিব হিসেবে ড. মুহাম্মদ ফখর আলম ইরফানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২২ গ্রেডের এই জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে অবিলম্বে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অপর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখুন্দজাদাকেও খাইবার পাখতুনখোয়া সরকারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। দলটির চেয়ারম্যান গোহর আলি খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে বলেন, ‘এটি একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক, মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল এবং অসংবিধানিক পদক্ষেপ। জনগণ তাদের অধিকারের ওপর এই আঘাত কখনোই মেনে নেবে না।’
তিনি অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, ‘অহংকার দূরে সরিয়ে কেন্দ্রের উচিত মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা বোঝা ও জনগণের রায়কে সম্মান করা। কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে গিয়ে প্রদেশকে দুর্বল করা হলে দেশ আরও বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে।’
গোহর আলি খান আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পিটিআই-এর কোনো দ্বিমত নেই, তবে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রদেশের সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার হাতিয়ার বানানো গ্রহণযোগ্য নয়। দলটি সব সাংবিধানিক ও আইনি মঞ্চে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে বলে জানান তিনি।
ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং খাইবার পাখতুনখোয়ার পিটিআই নেতৃত্বাধীন সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাসবিরোধী নীতিমালা নিয়ে চরম মতবিরোধ চলছিল। গত ৩ অক্টোবর দুই পক্ষের মধ্যকার আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পেছনেও এটি অন্যতম কারণ ছিল।
পিটিআই-এর অভিযোগ, খাইবার পাখতুনখোয়ার নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ, তালেবানসহ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার বাধা সৃষ্টি করছে এবং আফগান তালেবানের সাথে তাদের আলোচনার কৌশল জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী।
এর আগে ২০২৪ সালের জুলাই ও ডিসেম্বরে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলিতে প্রস্তাব পাস করে কেন্দ্রকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রাদেশিক সম্মতি ছাড়া নতুন কোনো সামরিক অভিযান চালালে তার দায়ভার কেন্দ্রকেই নিতে হবে।
জরুরি অবস্থা জারির পর খাইবার পাখতুনখোয়ার গভর্নর ফয়সাল করিম কুন্দি এক বিবৃতিতে বলেন, প্রদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও জনগণের সুরক্ষার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তিনি সব রাজনৈতিক দলকে মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমি আপনাদের অধিকারের রক্ষক হিসেবে কাজ করতে চাই। আমাদের জোয়ান ও সাধারণ মানুষের যে ত্যাগ, তা বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। আসুন সব রাজনৈতিক মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে আমরা নতুন একটি শান্তির অধ্যায় শুরু করি।’
অন্যদিকে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেপি সরকারের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার সব ধরনের কঠোর আইনি পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে বলে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভ ঘিরে চলমান বিধিনিষেধের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় সব ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে আদালত চত্বরে ও আশপাশে বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করতে জারি করা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ২০২৩-এর ১৬৩ ধারার বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া৩ মিনিট আগে
ভারতের রাজস্থানের যোধপুরে অনুষ্ঠিত হলো বহুজাতিক বিমান মহড়া ‘তরঙ্গ শক্তি ২০২৬ ’। এই মহড়ার সমাপনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ যুদ্ধবিমান এফ-৩৫ নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং।৩ ঘণ্টা আগে
ভোটার তালিকা সংশোধনে (এসআইআর) অনিয়মের অভিযোগে দিল্লির যন্তর মন্তরে পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আটক হওয়া ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র (সিজেপি) তিন শীর্ষ নেতাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
ডিজেল নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি পুতিনকে উপহার দেওয়ার শামিল অভিহিত করে সমালোচনা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি মনে করেন, লাখ লাখ টন ডিজেল সরবরাহের নতুন চুক্তির ফলে রাশিয়া যে অর্থ পাবে, তা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ব্যবহার করবে।৫ ঘণ্টা আগে