ইসলামাবাদে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের স্পিকারের বৈঠক, সম্পর্ক জোরদারের অঙ্গীকার
পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সরদার আইয়াজ সাদিক ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট হাউসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও তাঁর সফরসঙ্গী সংসদীয় প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।
পার্লামেন্ট হাউসে পৌঁছানোর পর দুই দেশের স্পিকার এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তাঁরা দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, সংসদীয় সহযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
বাংলাদেশের স্পিকারকে স্বাগত জানিয়ে সরদার আইয়াজ সাদিক এই সফরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সরদার আইয়াজ সাদিক বলেন, বাংলাদেশের স্পিকার ও সংসদীয় প্রতিনিধিদলের এই আগমন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংসদীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন রয়েছে উল্লেখ করে আইয়াজ সাদিক বলেন, এই সম্পর্ক দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও এগিয়ে নেওয়ার একটি শক্তিশালী ভিত্তি। নিয়মিত সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সফরবিনিময় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শুভেচ্ছা বাড়াবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
পাকিস্তানের স্পিকার দুই দেশের সংসদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সংলাপ ও সহযোগিতা বাড়াতে সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপগুলোর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে গঠিত ‘পাকিস্তান-বাংলাদেশ সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ’-এর কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া বহুপক্ষীয় ফোরামে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা আঞ্চলিক উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ পাকিস্তান সফরের সুযোগ পেয়ে আনন্দ ও সম্মানিত বোধ করছেন বলে জানান।