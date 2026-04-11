Ajker Patrika
পাকিস্তান

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় মুখোমুখি বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২১
আজ বিকেলের দিকে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা শুরু হয়। ছবি: এএফপি

দীর্ঘ কয়েক দশকের বৈরিতা ও গত ছয় সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাপিয়ে অবশেষে সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসেছে চিরবৈরী দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। পাকিস্তান সরকারের সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি নিশ্চিত করেছে, ইসলামাবাদে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে ‘ত্রিপক্ষীয় মুখোমুখি বৈঠক’ চলছে।

এর আগে জানানো হয়েছিল, দুই দেশের প্রতিনিধিরা সরাসরি নয়, পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কথা বলছেন। তবে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং দুই পক্ষই সরাসরি আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছে।

এই সরাসরি বৈঠককে একটি ‘বিশাল মাইলফলক’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর এটিই দুই দেশের মধ্যে হওয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি মুখ দেখাদেখি। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এই সরাসরি আলোচনার ফলাফল কী হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছে সারা বিশ্ব।

বিষয়:

পাকিস্তানযুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

