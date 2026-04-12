Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় ইরানে নিহত ৩৩৭৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় ইরানে নিহত ৩৩৭৫
তেহরানের ফেরদৌসি স্কয়ারের কাছে একটি বিধ্বস্ত আবাসিক ভবনের ধ্বংসস্তূপে ইরানি পতাকা। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইরানে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৩৭৫ জন নিহত হয়েছেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা দেশটির বিচার বিভাগের অধীনস্থ লিগ্যাল মেডিসিন অর্গানাইজেশনের প্রধানের বরাতে আজ রোববার (১২ এপ্রিল) এ তথ্য জানিয়েছে।

লিগ্যাল মেডিসিন অর্গানাইজেশনের প্রধান আব্বাস মাসজেদি জানান, এই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে ৩ হাজার ৩৭৫ জন শহীদের মরদেহ বৈজ্ঞানিক ও বিশেষায়িত পদ্ধতি ব্যবহার করে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ হাজার ৮৭৫ জন পুরুষ ও ৪৯৬ জন নারী রয়েছেন। তবে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর সংখ্যা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

এদিকে, ইরানে সংবাদ পরিবেশনের ওপর বিধিনিষেধ থাকায় বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, তারা সরাসরি হামলার স্থানগুলোতে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে ইরানের দেওয়া এই হতাহতের সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যনিহতযুক্তরাষ্ট্রহামলাইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

