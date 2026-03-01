মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় যেসব শীর্ষস্থানীয় নেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ হামলায় ইরানের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা নিহত হয়েছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে অন্তত ৪০ জন কর্মকর্তা নিহত হওয়ার খবর এলেও ইরান এখন পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় দুই শতাধিক ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর এসেছে; তাঁদের মধ্যে শতাধিক বেসামরিক নাগরিক বলে জানিয়েছে স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান।
ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে, তাঁরা হলেন:
ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীর আরও কয়েকজন কমান্ডার নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের নাম পরে জানানো হবে।
লাহোরের মসজিদ-ই-মনসুরায় আয়াতুল্লাহ খামেনির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ নেতা হাফিজ মুহাম্মদ ইদ্রিস এই জানাজায় ইমামতি করেন। জানাজায় অংশ নিয়ে জামায়াতের নায়েবে আমির লিয়াকত বালুচ বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল প্রকাশ্যেই ইরানের নেতৃত্বকে লক্ষ্যবস্তু করার২১ মিনিট আগে
ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি আগ্রাসন এবং তাতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে পাকিস্তানিরা। আজ রোববার করাচির মাই কোলাচি রোডে যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেটের কাছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর দেশটির সংবিধানে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে সরকারিভাবে অস্বীকার করার পর অবশেষে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে খামেনির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়।৪ ঘণ্টা আগে