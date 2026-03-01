Ajker Patrika
মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় যেসব শীর্ষস্থানীয় নেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৩২
মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় যেসব শীর্ষস্থানীয় নেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ হামলায় ইরানের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা নিহত হয়েছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে অন্তত ৪০ জন কর্মকর্তা নিহত হওয়ার খবর এলেও ইরান এখন পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় দুই শতাধিক ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর এসেছে; তাঁদের মধ্যে শতাধিক বেসামরিক নাগরিক বলে জানিয়েছে স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে, তাঁরা হলেন:

  • আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি, সর্বোচ্চ নেতা।
  • আলী শামখানি, খামেনির নিরাপত্তা উপদেষ্টা।
  • জেনারেল আবদুর রহিম মুসাভি, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান।
  • আজিজ নাসিরজাদেহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী।
  • মোহাম্মদ পাকপুর, আইআরজিসির সর্বাধিনায়ক।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীর আরও কয়েকজন কমান্ডার নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের নাম পরে জানানো হবে।

বিষয়:

মৃত্যুনিহতযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

‘অমুসলিম’ শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে রাবি প্রশাসনের ‘গণ-ইফতার’

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

