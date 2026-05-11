লেবাননে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় ২ বাংলাদেশি নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ২৩: ১৫
গত ২ মার্চ ইসরায়েলের নতুন সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে লেবাননে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৮৬৯ জন নিহত হয়েছেন। ছবি: এএফপি

দক্ষিণ লেবাননের জেবদিন নামক এলাকায় একটি বাড়িতে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় দুই বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মী ও একজন সিরীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন। দক্ষিণ লেবাননে নিয়োজিত সংবাদদাতাদের বরাত দিয়ে লেবাননভিত্তিক সংবাদমাধ্যম লরিয়েন্ট টুডে এই তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, নিহত তিন ব্যক্তিই ওই এলাকায় কাজ করছিলেন। নিহত দুই বাংলাদেশির নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। আজ সোমবার ওই এলাকায় এটি ছিল ইসরায়েলি বাহিনীর দ্বিতীয় দফা হামলা। এর আগে জেবদিন পৌরসভার একটি রুটি বহনকারী ভ্যানে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েল। এতে স্থানীয় আরও দুজন বাসিন্দা নিহত হন।

চলতি বছরের ২ মার্চ লেবাননে পুনরায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। তখন থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২ হাজার ৮৬৯ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৮ হাজার ৭৩০ জন মানুষ।

উল্লেখ্য, গত ১৬ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেবানন ও ইসরায়েলের মধ্যে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওই যুদ্ধবিরতিতে ইরান সমর্থিত লেবানিজ সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর কোনো উল্লেখ ছিল না। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে হিজবুল্লাহরই সরাসরি সংঘর্ষ ও গোলাগুলি চলছে।

