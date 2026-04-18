Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজ প্রণালি ফের বন্ধ ঘোষণা করল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ০০
হরমুজ প্রণালি ফের বন্ধ ঘোষণা করল ইরান
হরমুজ প্রণালি। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়ে ইরান ঘোষণা করেছে, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ তার ‘পূর্বাবস্থায়’ ফিরে গেছে। অর্থাৎ এই কৌশলগত জলপথটিতে এখন থেকে পুনরায় ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর কঠোর তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কার্যকর থাকবে। এর পাশাপাশি দেশটির পূর্ব দিকের আকাশসীমা আংশিক উন্মুক্ত করারও ঘোষণা দিয়েছে তেহরান।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানি বন্দরগুলোতে নৌ অবরোধ অব্যাহত রাখার প্রতিক্রিয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইআরজিসির যৌথ সামরিক কমান্ডের দাবি, আমেরিকা ‘অবরোধের’ দোহাই দিয়ে সমুদ্রপথে জলদস্যুতা ও মালপত্র চুরির মতো কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

ইরানি গণমাধ্যম আইআরআইবির বরাত দিয়ে আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানানো হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইরান থেকে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ হরমুজ প্রণালিতে এই কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।

এর ফলে এই প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজগুলোর ওপর ইরানের সামরিক নজরদারি আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে উত্তেজনার মধ্যেই ইরান তার পূর্ব দিকের আকাশসীমা আংশিক উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। দেশটির সিভিল এভিয়েশন অথরিটি মুখপাত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু রুটে এখন থেকে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল করতে পারবে। ইতিমধ্যে এয়ারলাইনসগুলোর টিকিট বিক্রিও শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে, যা গত কয়েক সপ্তাহের অচলাবস্থার পর সাধারণ যাত্রীদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর।

অপর দিকে ইরানের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, তারা দেশটিতে সক্রিয় যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ‘গুপ্তচর সেল’ বা নেটওয়ার্ক উন্মুক্ত ও ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

আইআরজিসির গোয়েন্দা শাখার তথ্য অনুযায়ী: এই নেটওয়ার্কগুলো পূর্ব আজারবাইজান, কেরমান এবং মাজান্দারান প্রদেশে সক্রিয় ছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল গোয়েন্দাগিরি করা, নেটওয়ার্ক তৈরি এবং ইরানে অস্থিরতা উসকে দেওয়া।

ইরানের ফারস নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, এই চক্রগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

খাল খনন কর্মসূচি অব্যাহত না থাকলে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে—পানিসম্পদমন্ত্রী

মেট্রোরেল স্টেশনে জুতাপেটার শিকার ব্যক্তি ছাত্রদল নেতা আবিদ নন

সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ

শ্রীপুরে ইমামের মেয়েকে অস্ত্রের মুখে অপহরণের অভিযোগ, সাতজন গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

থুনবার্গ-কার্লসনসহ শীর্ষ ১০ ইহুদি-বিদ্বেষী ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা দিল ইসরায়েল

সমুদ্রপথে সবচেয়ে বেশি রোহিঙ্গার মৃত্যু ২০২৫ সালে

সচল হচ্ছে ইরানের আকাশপথ: তেহরানসহ ৬ প্রধান বিমানবন্দর চালু

হরমুজ প্রণালি ফের বন্ধ ঘোষণা করল ইরান

হরমুজ প্রণালি ফের বন্ধ ঘোষণা করল ইরান