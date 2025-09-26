Ajker Patrika
জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শুক্রবার দেওয়া বক্তব্যে ঘোষণা করেছেন—গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে ‘কাজ শেষ করতেই হবে’। তাঁর এই মন্তব্য এমন সময় এল, যখন একাধিক পশ্চিমা দেশ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে ইসরায়েল ক্রমবর্ধমানভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

এদিকে সিএনএন বিবিসি সহ পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নেতানিয়াহু যখন তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে যাবেন, সেই সময়টিতে বিভিন্ন দেশের বহু প্রতিনিধি সভাকক্ষ ছেড়ে বের হয়ে যান। কেউ কেউ স্লোগানও দেন। তবে মার্কিন প্রতিনিধিরা যথারীতি তাঁদের আসনেই বসে ছিলেন এবং নেতানিয়াহুর বক্তব্যের কিছু অংশে তাঁরা করতালিও দেন।

নেতানিয়াহু তাঁর বক্তব্যে একটি মানচিত্র, পোস্টার এবং কিউআর কোড ব্যবহার করেন এবং বারবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রশংসা করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার চিন্তা করছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে অঙ্গীকার করতে ইসরায়েলকে আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতও দক্ষিণ আফ্রিকার উত্থাপিত গণহত্যার অভিযোগ খতিয়ে দেখছে।

জাতিসংঘে বিশেষ অধিবেশনে অনেক দেশ হামাসের ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলার নিন্দা জানালেও তারা গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও ত্রাণ সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানায়। গাজার স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের অভিযানে এখন পর্যন্ত সেখানে ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। খাদ্যসংকটে অনাহারে মৃত্যুঝুঁকি বাড়ছে।

বর্তমানে বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলেও যুক্তরাষ্ট্র এখনো দেয়নি। যদিও ট্রাম্প সম্প্রতি জানিয়েছেন, তিনি পশ্চিমতীর দখল করে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত করা মেনে নেবেন না। তবে এর মধ্যেই নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য পশ্চিমতীরে নতুন বসতি স্থাপন প্রকল্পের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছেন। সমালোচকদের মতে, এমনটি বাস্তবায়ন করলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যেতে পারে।

নেতানিয়াহুর বক্তৃতার আগের দিন (২৫ সেপ্টেম্বর) ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস একটি ভিডিও বার্তায় সাধারণ পরিষদে বলেন, ‘ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিশ্চিত করতে এখনই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নেওয়ার সময়।’ তিনি বিশ্বকে দখলদারির অবসান ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুজাতিসংঘইসরায়েল
