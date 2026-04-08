Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধবিরতির মাঝে ইরানের আকাশে ড্রোন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ০১: ০১
আমেরিকা ও ইসরায়েলের সঙ্গে দুই সপ্তাহের ‘যুদ্ধবিরতি’র প্রথম দিনেই ইরানের রাজধানী তেহরান ও পার্শ্ববর্তী আলবোর্জ প্রদেশে ড্রোন হামলার খবর পাওয়া গেছে। ড্রোন ঠেকাতে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় হয়েছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) দিবাগত রাতে এই ঘটনা ঘটে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ‘ইরনা’ জানিয়েছে, তেহরান এবং এর নিকটবর্তী আলবোর্জ প্রদেশের আকাশে সন্দেহভাজন ড্রোন লক্ষ্য করে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইন্টারসেপ্টর ছুড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিকট শব্দ শোনার কথা জানিয়েছেন। তবে এই ড্রোনগুলো কোথা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বা এগুলো কার, সে সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্টে নিশ্চিত কিছু বলা হয়নি।

৮ এপ্রিল সকালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ১৪ দিনের একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ইরানকে ‘হরমুজ প্রণালী’ খুলে দেওয়ার কথা থাকলেও তেহরান তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে। এদিকে ইসরায়েল লেবাননে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আগেই সতর্ক করেছেন, তাদের ‘আঙুল ট্রিগারে আছে’ এবং যেকোনো সময় তারা যুদ্ধে ফিরতে প্রস্তুত।

যুদ্ধবিরতি চলাকালীন এই ড্রোন অনুপ্রবেশ এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সক্রিয় হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি, তবে এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে অঞ্চলের সামরিক উত্তেজনা এখনো প্রশমিত হয়নি।

