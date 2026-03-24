মধ্যপ্রাচ্য

আলোচনা অনিশ্চিত—পাল্টাপাল্টি আঘাত করেই যাচ্ছে ইরান ও ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৫০
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে উদ্ধারকর্মীদের তৎপরতা। ছবি: বিবিসি

ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে—ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য আলোচনা এখনো ‘ফ্লুইড’ বা অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।

হোয়াইট হাউসের ভাষ্যমতে, সম্ভাব্য বৈঠকের সময় বা কাঠামো এখনো চূড়ান্ত হয়নি এবং বিষয়টি সংবেদনশীল হওয়ায় আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়া কোনো কিছু নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না।

আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ময়দানে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। ইরান নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এর ফলে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবসহ বিভিন্ন এলাকায় হতাহত ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।

জবাবে ইসরায়েলও ইরানের রাজধানী তেহরান ও অন্যান্য স্থানে সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে এবং লেবাননেও অভিযান বিস্তৃত করেছে।

যুদ্ধ এখন মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলোতেও হামলার প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে তেলের বাজারে অস্থিরতা বেড়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হয়েছে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে ‘ভালো আলোচনা’ হয়েছে—এমন ইঙ্গিত দিলেও ইরান তা সরাসরি অস্বীকার করেছে এবং এসব দাবিকে বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, চলমান সামরিক উত্তেজনা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে দ্রুত কোনো কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা এখনো ক্ষীণ।

