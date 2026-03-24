Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

আলী লারিজানির স্থলাভিষিক্ত হলেন মোহাম্মদ বাঘের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আলী লারিজানি ও মোহাম্মদ বাঘের জোলঘাদর। ছবি: সংগৃহীত

গত সপ্তাহে ইসরায়েলি হামলায় আলী লারিজানি নিহত হওয়ার পর, মোহাম্মদ বাঘের জোলঘাদরকে ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তেহরানে এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম মেহর নিউজের প্রতিবেদনে ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের তথ্য উপ-প্রধান মোহাম্মদ মাহদি তাবাতাবায়ীর বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, ইসলামি বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ সৈয়দ মোজতবা খামেনির অনুমোদন ও সম্মতিতে এবং প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের আদেশের মাধ্যমে জোলঘাদরকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে এক আকস্মিক ইসরায়েলি হামলায় ইরানের প্রভাবশালী নেতা এবং নিরাপত্তা পরিষদের তৎকালীন প্রধান আলী লারিজানি নিহত হন। লারিজানির মতো একজন অভিজ্ঞ নেতার শূন্যতা পূরণ এবং বর্তমান আঞ্চলিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশের নিরাপত্তা কৌশল নির্ধারণে জোলঘাদরের এই নিয়োগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

মোহাম্মদ বাঘের জোলঘাদর ইরানের সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। এর আগে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী এবং ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, জোলঘাদরের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান সংঘাত মোকাবিলা করা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। লারিজানির মৃত্যুর পর ইরান যখন তাদের নিরাপত্তা নীতি পুনর্বিবেচনা করছে, তখন জোলঘাদরের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছে বিশ্ব সম্প্রদায়।

বিষয়:

নিহতহামলাতেহরানইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

