ইরানের জব্দ করা দুটি জাহাজের একটির গন্তব্য ছিল ভারত

লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী ‘এপামিনোডাস’ নামক জাহাজটির গন্তব্য ছিল ভারত। ছবি: মেরিন ট্রাফিক

পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চলমান উত্তেজনার মধ্যে হরমুজ প্রণালিতে ভারতগামী একটি কন্টেইনার জাহাজসহ তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। এর মধ্যে দুটি জাহাজকে ইরান জব্দ করে নিজেদের উপকূলে নিয়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন শান্তি আলোচনার জন্য যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়েছিলেন, ঠিক তার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এই হামলা ও আটকের ঘটনা ঘটল।

জাহাজ ট্র্যাকিং সার্ভিস ভেসেল ফাইন্ডারের তথ্য অনুযায়ী, লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী ‘এপামিনোডাস’ নামক জাহাজটি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। বুধবার সকালে এটিই প্রথম হামলার শিকার হয়। ব্রিটিশ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ইউকেএমটিও জানিয়েছে, ওমান থেকে ১৫ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পূর্বে আইআরজিসির একটি গানবোট থেকে জাহাজটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। এতে জাহাজটির ‘ব্রিজ’ বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মেরিন ট্রাফিকের তথ্যমতে, জাহাজটির গন্তব্য ছিল ভারতের গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দর।

বিবিসি ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা ভ্যানগার্ডের তথ্যমতে, দ্বিতীয় হামলার শিকার হয়েছে পানামার পতাকাবাহী ‘ইউফোরিয়া’ নামে একটি জাহাজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বন্দর থেকে সৌদি আরবের জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া এই জাহাজটিকে ইরানি উপকূলের ৮ নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে গুলি করে থামিয়ে দেওয়া হয়। তবে এর ক্রুরা নিরাপদ আছেন বলে জানা গেছে। আক্রান্ত তৃতীয় জাহাজটির নাম ‘এমএসসি ফ্রান্সেসকা’, যার গন্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে, ‘এপামিনোডাস’ এবং ‘এমএসসি ফ্রান্সেসকা’ জাহাজ দুটিকে জব্দ করে ইরানি উপকূলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইরানের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া চলাচল করা এবং নেভিগেশন সিস্টেমে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জাহাজগুলো সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছিল।

