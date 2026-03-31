যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ‘অবাস্তব’ বলছে ইরান, টানা চতুর্থ দিনের মতো বেড়েছে তেলের দাম

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা বা আলোচনার খবর সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে ইরান। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘেই জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে আলোচনার দাবি করা হলেও বর্তমানে কোনো আলোচনা চলছে না। তিনি যুক্তরাষ্ট্রর উত্থাপিত ১৫ দফা প্রস্তাবকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেছেন।

বাঘেই জানান, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে কিছু বার্তা আদান-প্রদান হলেও যুক্তরাষ্ট্রর দাবিগুলো ইরানের জাতীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। বিশেষ করে পরমাণু কর্মসূচি ত্যাগ এবং হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার মতো দাবিগুলোকে ইরান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে, ইরানও যুক্তরাষ্ট্রর সামনে ৫টি পাল্টা শর্ত রেখেছে, যার মধ্যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার অন্যতম। তবে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের এই দাবিগুলো মানতে নারাজ।

ইরান জানিয়েছে, তাদের প্রধান লক্ষ্য এখন আলোচনা নয়, বরং দেশরক্ষা। এই লক্ষ্যেই তারা ইসরায়েলসহ অঞ্চলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে। সম্প্রতি ইরানি নৌবাহিনী তাদের ৮৭ তম দফার হামলা সম্পন্ন করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবির বিপরীতে নিজেদের নৌবাহিনীর সক্ষমতা প্রদর্শনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

এদিকে যুদ্ধের প্রভাবে এশীয় শেয়ার বাজারে বড় ধরনের ধস নেমেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ‘কোস্পি’ সূচক ৩.৮২ শতাংশ বা ২০০ পয়েন্ট কমে ৫০৭৫.৯২-তে দাঁড়িয়েছে। জাপানের ‘নিক্কেই’ সূচক শুরুতে ২.২৪ শতাংশ নামলেও পরে কিছুটা সামলে নিয়ে ০.৭৩ শতাংশ লোকসানে অবস্থান করছে। চীনের শেয়ার বাজারেও সামান্য পতন লক্ষ্য করা গেছে।

যুদ্ধ বন্ধে আলোচনা ও সমঝোতা নিয়ে উভয়পক্ষের এই অনড় অবস্থানের মধ্যে বিশ্ববাজারে আজ মঙ্গলবার টানা চতুর্থ দিনের মতো তেলের দাম বেড়েছে। মার্কিন অপরিশোধিত তেল ‘ডব্লিউটিআই’-এর দাম ১.০৮ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ১০৩.৯৯ ডলারে পৌঁছেছে, যা যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার ১০০ ডলারের গণ্ডি ছাড়াল। আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুড-এর দাম ২.২৩ শতাংশ বেড়ে ১০৯.৭৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার কারণে সৃষ্ট সরবরাহ সংকটের ফলে ব্রেন্ট ক্রুড ইতিহাসে সর্বোচ্চ মাসিক বৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে এবং মার্কিন ক্রুড ফিউচার ২০২০ সালের পর থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী মাসিক বৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে। পূর্ববর্তী সেশনে ১৯ মার্চের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর, মে মাসের ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার ০০:০২ গ্রিনিচ মান সময়ে (জিএমটি) ব্যারেল প্রতি ২.২৬ ডলার বা ২% বেড়ে ১১৫.০৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। মে মাসের চুক্তির মেয়াদ আজ শেষ হচ্ছে। যেখানে অপেক্ষাকৃত সক্রিয় জুন মাসের (ফিউচার) চুক্তিটি ছিল ১০৮.৯৬ ডলারে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, ইরানের ওপর তাদের বিমান হামলা এখনই থামছে না। একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা দিতে অস্বীকার করেছেন। নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, ইরানের লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় থাকা অর্ধেকের বেশি জায়গায় তাঁরা সফলভাবে আঘাত হেনেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ইরানকে ভবিষ্যতে পরমাণু অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখা। তবে সামরিক সূত্রের খবর, ইসরায়েল এখন ইরানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে হামলার পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

কে এই 'ক্রিপ্টো ব্রো'—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

ঘরে নারীর লাশ, ছেলে নিখোঁজ, শিশুকন্যাকে পাওয়া গেল আত্মীয়র বাড়ি

ঘরে নারীর লাশ, ছেলে নিখোঁজ, শিশুকন্যাকে পাওয়া গেল আত্মীয়র বাড়ি

বাসাভাড়া ২৪ ঘণ্টার, গেট কেন রাত ১১টার পর বন্ধ

বাসাভাড়া ২৪ ঘণ্টার, গেট কেন রাত ১১টার পর বন্ধ

ইরানে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কুর্দিরাও

ইরানে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কুর্দিরাও

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলাকারী যে বাহিনীরই হোক, বিচার হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলাকারী যে বাহিনীরই হোক, বিচার হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অবশেষে ট্রাম্পের অনুমতি—তেল নিয়ে কিউবা গেল রুশ জাহাজ

অবশেষে ট্রাম্পের অনুমতি—তেল নিয়ে কিউবা গেল রুশ জাহাজ

চুক্তি না হলে ইরানকে উড়িয়ে দেব: ট্রাম্প

চুক্তি না হলে ইরানকে উড়িয়ে দেব: ট্রাম্প

ইরানের খারগ দ্বীপ কীভাবে দখলে নিতে পারে মার্কিন বাহিনী

ইরানের খারগ দ্বীপ কীভাবে দখলে নিতে পারে মার্কিন বাহিনী