Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

লাতিনে উত্তেজনার মধ্যে সিরিয়ায় যুক্তরাজ্য-ফ্রান্সের বিমান হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৫৯
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের প্রেক্ষাপটে লাতিন আমেরিকায় উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল এয়ার ফোর্স ফ্রান্সের বিমানবাহিনীর সঙ্গে যৌথ অভিযানে সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) একটি ভূগর্ভস্থ অস্ত্রভান্ডারে হামলা চালিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছে, গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে কর্মকর্তারা নিশ্চিত হন, ওই স্থাপনাটিতে অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুত ছিল। মধ্য সিরিয়ার প্রাচীন নগরী পালমিরার উত্তরে পাহাড়ি এলাকায় অস্ত্রভান্ডারটি অবস্থিত।

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবাট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গতকাল শনিবার রাতে আমাদের বিমানগুলো ওই স্থাপনায় প্রবেশের সুড়ঙ্গপথগুলো লক্ষ্য করে পেভওয়ে ফোর বোমা নিক্ষেপ করেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে। এই অভিযানে কোনো বেসামরিক মানুষের ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন পাওয়া যায়নি এবং অভিযানে অংশ নেওয়া সব বিমান নিরাপদে ফিরে এসেছে। হামলার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বিস্তারিত মূল্যায়ন চলছে। তবে কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, অভিযানটি সফল হয়েছে।’

সিরিয়ায় হামলার বিষয়ে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি বলেন, ‘এই পদক্ষেপ আমাদের নেতৃত্বের পরিচয় দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে দায়েশ এবং তাদের বিপজ্জনক ও সহিংস আদর্শের পুনরুত্থান রুখতে আমরা মিত্রদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে সংকল্পবদ্ধ। এই অভিযানে অংশ নেওয়া সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্যকে তাঁদের পেশাদারত্ব ও সাহসের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার এই অভিযান প্রমাণ করে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বছরজুড়ে দেশকে নিরাপদ রাখতে সদা প্রস্তুত।’

লাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তিলাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তি

২০১৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক জোটের অংশ হিসেবে ড্রোন ও চালকবাহী বিমানের সাহায্যে আইএস যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে অভিযান চালিয়ে আসছে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল এয়ার ফোর্স।

জাতিসংঘের তথ্য বলছে, সিরিয়া ও ইরাকে এখনো আইএসের প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার যোদ্ধা সক্রিয় রয়েছে।

সিরিয়া তাদের নতুন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার নেতৃত্বে গত নভেম্বরে আইএসবিরোধী মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটে ৯০তম দেশ হিসেবে যোগ দেয়।

কর্মকর্তাদের মতে, এই জোটের মূল লক্ষ্য ইসলামিক স্টেটের অবশিষ্ট অংশ নির্মূল করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশি যোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

গত ডিসেম্বরে মধ্য সিরিয়ার পালমিরায় অতর্কিত হামলায় দুই মার্কিন সেনা ও একজন বেসামরিক দোভাষী নিহত হওয়ার পর দেশটিতে আইএসের লক্ষ্যবস্তুতে বড় ধরনের হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যবিমান হামলামধ্যপ্রাচ্যসিরিয়াফ্রান্সআইএস
