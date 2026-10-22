দাম্মামের কিং ফাহাদ বিমানবন্দরে হামলায় নিহত ১, আহত ৮

দাম্মামের কিং ফাহাদ বিমানবন্দরে হামলায় নিহত ১, আহত ৮
সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় শহর দাম্মামের কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক ভয়াবহ হামলায় অন্তত একজন নিহত এবং আটজন আহত হয়েছেন। দেশটির বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাতে প্রকাশিত এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হামলায় আহতদের আঘাত সামান্য থেকে শুরু করে গুরুতর পর্যন্ত রয়েছে। তাদের সবাইকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালগুলোতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
বিমানবন্দরে এই হামলার আগে বুধবার সকালেই আরও একটি বড় নিরাপত্তা বিঘ্নের ঘটনা ঘটে। দেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সৌদি আরামকোর শায়বাহ তেলক্ষেত্রের একটি স্থাপনা লক্ষ্য করে আসা একটি ড্রোন সফলভাবে প্রতিহত করে সৌদি আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী। তবে প্রতিহত করা ওই ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে দুজন নিহত হয়েছেন।
ইয়েমেনের হুতি বাহিনী এবং সৌদি সমর্থিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেনি সরকারের মধ্যে চলমান সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করার ফলে সৌদি আরবের বিমানবন্দর ও জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে একের পর এক হামলা চলছে।
এর আগে গত সপ্তাহেও বেশ কয়েকটি প্রাণঘাতী হামলা ঘটে। ১১ অক্টোবর রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি প্রজেক্টাইল (ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় বস্তু) হামলায় একজন নিহত এবং ১১ জন আহত হওয়ার খবর জানিয়েছিল দেশটির কর্তৃপক্ষ। তার ঠিক আগে, ১০ অক্টোবর একই বিমানবন্দরে আরও ভয়াবহ এক হামলায় ১২ জন প্রাণ হারান এবং তিন শর বেশি মানুষ আহত হন।
সৌদি আরবে হুতিদের এই ক্রমবর্ধমান হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বড় ধরনের কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর সৌদি আরবে অবস্থিত তাদের কূটনৈতিক মিশনগুলো থেকে কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অবিলম্বে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ ছাড়া এই অঞ্চলের অন্যান্য মার্কিন মিশনগুলো থেকেও পরিবারগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় রিয়াদের মার্কিন দূতাবাস বুধবার সৌদি আরবে আরও নতুন হামলার আশঙ্কায় একটি উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা সতর্কবার্তাও জারি করেছে।