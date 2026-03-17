কে এই আলী লারিজানি, যাঁকে হত্যার দাবি করছে ইসরায়েল

ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব আলি লারিজানিকেও হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ দাবি করেছেন, ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি নিহত হয়েছেন। তবে ইরানের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিত নিশ্চিতকরণ দেওয়া হয়নি।
ইরানের ক্ষমতাকাঠামোর ভেতরে দশকের পর দশক ধরে সংযত ও বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত আলি লারিজানি দেশটির সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইরানের কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছেন।
১৯৫৮ সালে ইরাকের নাজাফে জন্ম নেওয়া লারিজানির পরিবারের আদি নিবাস ইরানের আমোল। ধনী এই পরিবারটি শক্তিশালী এক রাজনৈতিক-ধর্মীয় বংশ, যাকে টাইম ম্যাগাজিন একসময় ‘ইরানের কেনেডি পরিবার’ বলে আখ্যা দিয়েছিল।
তাঁর বাবা ছিলেন প্রভাবশালী ধর্মীয় পণ্ডিত। মাত্র ২০ বছর বয়সে লারিজানি ফারিদে মোতাহারিকে বিয়ে করেন, যিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রুহুল্লাহ খোমেনির ঘনিষ্ঠ সহচরের কন্যা। সমসাময়িক অনেকের তুলনায় তাঁর শিক্ষাগত পটভূমি ছিল বেশি ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে পাশ্চাত্য দর্শনে ডক্টরেট সম্পন্ন করেন, যার মূল বিষয় ছিল ইমানুয়েল কান্ট।
এরপর, ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীতে (আইআরজিসি) যোগ দেন। পরে সরকারি দায়িত্বে আসেন, সংস্কৃতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন এবং এরপর রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিংয়ের (আইআরআইবি) প্রধান হন।
রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ২০০৫ সালে তিনি সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব ও ইরানের প্রধান পারমাণবিক আলোচক নিযুক্ত হন, তবে ২০০৭ সালে পদত্যাগ করেন। ২০০৮ সালে তিনি এমপি নির্বাচিত হন এবং পরপর তিন মেয়াদে পার্লামেন্টের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি অনুমোদন নিশ্চিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
সর্বশেষ, ২০২৫ সালের আগস্টে লারিজানি আবারও নিরাপত্তা পরিষদের সচিব পদে ফিরে আসেন এবং ইরানের নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুনরায় আবির্ভূত হন।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলী লারিজানিকে হত্যার দাবি করা হলেও তেহরান থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ মেলেনি। এই রহস্যময় পরিস্থিতির মধ্যেই লারিজানির নিজস্ব ‘এক্স’ অ্যাকাউন্টে তাঁর হাতে লেখা একটি চিরকুট প্রকাশিত হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) আধাসামরিক বাহিনী বাসিজ-এর কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েল।১ ঘণ্টা আগে
আলী লারিজানিকে সর্বশেষ বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ গত শুক্রবার আল-কুদস দিবসের র্যালিতে অংশ নিতে দেখা গেছে। তেহরানে পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল বনাম ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইরানি রেজিমের বিকল্প হিসেবে রেজা শাহ পাহলভিকে দেখতেন—এমন অনেক ইরানি এখন নির্বাসিত এই নেতার ওপর আস্থা হারাতে শুরু করেছেন। এমনটাই উঠে এসেছে লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদনে।১ ঘণ্টা আগে