Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

কে এই আলী লারিজানি, যাঁকে হত্যার দাবি করছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ১৬: ০৬
আলী লারিজানি। ছবি: প্রেস টিভি

ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব আলি লারিজানিকেও হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ দাবি করেছেন, ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি নিহত হয়েছেন। তবে ইরানের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিত নিশ্চিতকরণ দেওয়া হয়নি।

ইরানের ক্ষমতাকাঠামোর ভেতরে দশকের পর দশক ধরে সংযত ও বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত আলি লারিজানি দেশটির সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইরানের কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছেন।

১৯৫৮ সালে ইরাকের নাজাফে জন্ম নেওয়া লারিজানির পরিবারের আদি নিবাস ইরানের আমোল। ধনী এই পরিবারটি শক্তিশালী এক রাজনৈতিক-ধর্মীয় বংশ, যাকে টাইম ম্যাগাজিন একসময় ‘ইরানের কেনেডি পরিবার’ বলে আখ্যা দিয়েছিল।

তাঁর বাবা ছিলেন প্রভাবশালী ধর্মীয় পণ্ডিত। মাত্র ২০ বছর বয়সে লারিজানি ফারিদে মোতাহারিকে বিয়ে করেন, যিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রুহুল্লাহ খোমেনির ঘনিষ্ঠ সহচরের কন্যা। সমসাময়িক অনেকের তুলনায় তাঁর শিক্ষাগত পটভূমি ছিল বেশি ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে পাশ্চাত্য দর্শনে ডক্টরেট সম্পন্ন করেন, যার মূল বিষয় ছিল ইমানুয়েল কান্ট।

এরপর, ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীতে (আইআরজিসি) যোগ দেন। পরে সরকারি দায়িত্বে আসেন, সংস্কৃতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন এবং এরপর রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিংয়ের (আইআরআইবি) প্রধান হন।

ইরানের নিরাপত্তাপ্রধান আলী লারিজানি নিহত, দাবি ইসরায়েলেরইরানের নিরাপত্তাপ্রধান আলী লারিজানি নিহত, দাবি ইসরায়েলের

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ২০০৫ সালে তিনি সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব ও ইরানের প্রধান পারমাণবিক আলোচক নিযুক্ত হন, তবে ২০০৭ সালে পদত্যাগ করেন। ২০০৮ সালে তিনি এমপি নির্বাচিত হন এবং পরপর তিন মেয়াদে পার্লামেন্টের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি অনুমোদন নিশ্চিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

সর্বশেষ, ২০২৫ সালের আগস্টে লারিজানি আবারও নিরাপত্তা পরিষদের সচিব পদে ফিরে আসেন এবং ইরানের নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুনরায় আবির্ভূত হন।

বিষয়:

হামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

১৯ বছর পর চাকরি ফিরে পেলেন পুলিশের ৩৩০ এসআই ও সার্জেন্ট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

সোনা বা ডলার নয়, ইরান যুদ্ধে সর্বাধিক বেড়েছে যে সম্পদের দাম

ইরান এতগুলো দেশে হামলা চালাবে ভাবিনি, আমরা হতবাক: ট্রাম্প

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

সম্পর্কিত

লারিজানির মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা: এক্স হ্যান্ডলে চিরকুট ঘিরে রহস্য

ইরানের বাসিজ কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানিকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

