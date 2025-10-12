মিসরে গাজা সম্মেলনের আগের দিন গাড়ি দুর্ঘটনায় কাতারের ৩ প্রটোকল কর্মকর্তা নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কাতারের শীর্ষ সরকারি সংস্থা আমিরি দিওয়ানের তিনজন কর্মী মিসরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। লোহিত সাগর উপকূলীয় অবকাশযাপন কেন্দ্র শারম আল শেখের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরও দুজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার ভোরের দিকে মিসরে কাতারের দূতাবাস এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে এই দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি।
দূতাবাস জানিয়েছে, আহত দুজনকে শারম আল শেখ আন্তর্জাতিক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নিহতদের মরদেহ এবং আহত ব্যক্তিদের আজ রোববার কাতারি উড়োজাহাজে করে দোহায় ফেরত পাঠানো হবে।
প্রাথমিকভাবে কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, নিহত ব্যক্তিরা গাজা যুদ্ধবিরতি আলোচনার সঙ্গে যুক্ত কাতারি প্রতিনিধিদলের সদস্য। তবে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাতে দ্য টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, খবরটি সঠিক নয়। সূত্রটি নিশ্চিত করেছে, নিহত ব্যক্তিরা ছিলেন কাতারি নিরাপত্তারক্ষী এবং প্রটোকল কর্মকর্তা। তাঁরা কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল-থানির অগ্রবর্তী দলের সদস্য ছিলেন।
এই দুর্ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন কয়েক দিন আগে শারম আল শেখে কাতার, তুরস্ক ও মিসরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পরোক্ষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনার ফলেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ অনুযায়ী ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গাজা যুদ্ধে প্রথম দফা যুদ্ধবিরতির বিষয়ে একটি চুক্তি হয়।
জানা গেছে, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি শারম আল শেখের দিকে যাচ্ছিল। আগামীকাল সোমবার এই চুক্তি চূড়ান্ত করতে শারম আল শেখে একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই সম্মেলনে বিশ্বনেতারা অংশ নেবেন এবং এর সভাপতিত্ব করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও মিসরীয় প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।
