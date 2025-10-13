Ajker Patrika
যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: ইপিএ

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নথিতে মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে মিসর, কাতার ও তুরস্কও স্বাক্ষর করেছে। আজ সোমবার লোহিত সাগরের তীরবর্তী মিসরের শারম আল শেখে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে নথি স্বাক্ষরের পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে ইসরায়েল সফর শেষে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে মিসরে পৌঁছান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শান্তি সম্মেলনে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেছেন ট্রাম্প ও মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।

শারম আল শেখে আয়োজিত এ শান্তি সম্মেলনে ২৮টি দেশ এবং তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতা ও প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হলেও এতে ইসরায়েল ও হামাসের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

গাজা উপত্যকাযুদ্ধমিসরচুক্তিডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রতুরস্কযুদ্ধবিরতি
