যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নথিতে মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে মিসর, কাতার ও তুরস্কও স্বাক্ষর করেছে। আজ সোমবার লোহিত সাগরের তীরবর্তী মিসরের শারম আল শেখে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে নথি স্বাক্ষরের পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে ইসরায়েল সফর শেষে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে মিসরে পৌঁছান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শান্তি সম্মেলনে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেছেন ট্রাম্প ও মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।
শারম আল শেখে আয়োজিত এ শান্তি সম্মেলনে ২৮টি দেশ এবং তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতা ও প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হলেও এতে ইসরায়েল ও হামাসের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।
ইসরায়েলের তেল আবিবের কাছে আত্মহত্যা করেছেন ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর নোভা উৎসবে বেঁচে যাওয়া তরুণ রোই শালেভ। দুই বছর আগে ৩০ বছর বয়সী এই যুবকের সামনেই তাঁর প্রেমিকা মাপাল আদম এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিলি সলোমনকে হত্যা করেছিল হামাস যোদ্ধারা।২২ মিনিট আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে মিসরে পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিসরের পর্যটন শহর শারম আল শেখে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে ট্রাম্প ও সিসি যৌথভাবে...১ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় মুক্তি পাওয়া বহু ফিলিস্তিনি বন্দীর পরিবার আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সোমবারের (১৩ অক্টোবর) তাঁদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে রেডক্রসের হাতে ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি বন্দীকে হস্তান্তর করে হামাস। পরে তাঁদের ইসরায়েলে নেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পর যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১ হাজার ৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয় ইসরায়েল।৩ ঘণ্টা আগে