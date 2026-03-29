Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

সৃষ্টিকর্তা যুদ্ধবাজদের প্রার্থনা কবুল করেন না: পোপ

এএফপি, ভ্যাটিকান সিটি
ভ্যাটিকানে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে আজ রোববার পাম সানডে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন পোপ চতুর্দশ লিও। ছবি: এএফপি

পোপ চতুর্দশ লিও সতর্ক করে বলেছেন, যুদ্ধবাজদের প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তা কবুল করেন না। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যেই আজ রোববার এ মন্তব্য করেছেন পোপ।

পাম সানডে ধর্মোপদেশ অনুষ্ঠানে পোপ স্পষ্ট করে বলেন, ‘সৃষ্টিকর্তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনি যুদ্ধবাজদের প্রার্থনা কবুল করেন না।’ এ সময় তিনি মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতে আক্রান্ত খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের স্মরণ করেন এবং বলেন, তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় আচার পুরোদমে পালন করতে পারছেন না।

এর আগে গত সপ্তাহে পোপ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান। সে সময় তিনি বলেন, ১০ লাখের বেশি মানুষ এরই মধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তিনি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া সব পক্ষকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

চতুর্দশ লিও প্রথম আমেরিকান পোপ। তিনি বারবার যুদ্ধের নিন্দা জানিয়ে আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তবে ৭০ বছর বয়সী পোপ সব সময়ই ইরান যুদ্ধের বিষয়ে সতর্ক বক্তব্য দিয়ে এসেছেন। তিনি যুদ্ধের নিন্দা জানালেও এ পর্যন্ত কোনো পক্ষের নাম উচ্চারণ কিংবা কাউকে দায়ী করেননি।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলপোপ লিও
ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গজ-সিরিঞ্জ কেনারও টাকা নেই: সংসদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

