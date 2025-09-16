এক ঘরে হয়ে পড়েছে ইসরায়েল: নেতানিয়াহুর স্বীকারোক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাজায় প্রায় ২ বছর ধরে নির্বিচার আগ্রাসনের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের মুখে ইসরায়েল। এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিচ্ছিন্নতার মুখেও পড়েছে দেশটি। তবে এই প্রথম দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু স্বীকার করেছেন, ইসরায়েল এক ‘ধরনের বিচ্ছিন্নতার’ মুখোমুখি, যা আগামী কয়েক বছর স্থায়ী হতে পারে। এই অবস্থায় ইসরায়েলের একমাত্র উপায় হলো একা টিকে থাকা।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, এক সম্মেলনে গতকাল নেতানিয়াহু বলেন, ইসরায়েলের অর্থনীতিকে ‘স্বনির্ভর বৈশিষ্ট্য’ অর্জনের জন্য মানিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ বিদেশি বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে। তবে তিনি বলেন, ‘এটি এমন একটি শব্দ যা আমি ঘৃণা করি।’ তবে তিনি এ সময় দাবি করেন, তিনি নিজেই ইসরায়েলে ‘বাজারভিত্তিক বিপ্লব’ এনেছেন।
তিনি উল্লেখ করেন, এই বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি অন্যতম প্রধান খাত হলো অস্ত্র ব্যবসা। তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন, এর ফলে ইসরায়েলকে বিদেশি অস্ত্র আমদানিতে নির্ভরতা কমাতে বাধ্য করতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমাদের অস্ত্র শিল্প উন্নয়ন করতে হবে। আমাদের একই সঙ্গে এথেন্স ও স্পার্টার মতো হতে হবে। আমাদের কাছে অন্য কোনো বিকল্প নেই, অন্তত আগামী কয়েক বছর আমাদের এই বিচ্ছিন্নতার চেষ্টা মোকাবিলা করতে হবে।’
নেতানিয়াহুর এই বক্তব্য ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার এক বিরল স্বীকারোক্তি। ইসরায়েল এখন ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি এবং অন্যান্য দেশ থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি। তবে দেশটির অধিকাংশ অস্ত্র আমদানি হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং ওয়াশিংটন এ ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি বরং অন্যদের সতর্ক করেছে।
বছর ধরে ইসরায়েলকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা হতো। এই অবস্থানের পেছনে মূল চালিকাশক্তি দেশটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্র শিল্প। কিন্তু যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে এবং এটি ইতিমধ্যেই দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল যুদ্ধ হয়ে উঠেছে।
এদিকে, ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ের লাপিদ নেতানিয়াহুর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, ইসরায়েল বিচ্ছিন্নতার দিকে যাচ্ছে এবং এটি ‘পাগলামির’ ফসল। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘বিচ্ছিন্নতা আমাদের নিয়তি নয়, এটি নেতানিয়াহুর ব্যর্থ নীতি ও ভুলের ফসল।’
ইসরায়েলের সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকোটও নেতানিয়াহুর সমালোচনা করে বলেন, ‘জিম্মিদের পরিত্যাগ ও বিশ্বের কাছে ইসরায়েলকে বিচ্ছিন্ন করার কারণে যেই ক্ষতি হয়েছে তা সারিয়ে তুলতে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই।’
