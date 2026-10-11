হুতিবিরোধী অভিযানে সৌদির সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত ট্রাম্পের, কী বলছে পাকিস্তান

সৌদি আরবের রিয়াদ বিমানবন্দরে প্রাণঘাতী হামলার পর দেশটির পাশে দাঁড়িয়ে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘সম্ভবত’ সৌদি নেতৃত্বাধীন যৌথ হামলায় অংশ নিতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
সৌদি কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল শনিবার রিয়াদে অবস্থিত কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতিদের চালানো এক হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত এবং ৩০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। ট্রাম্পের মন্তব্যের পরেই এই হতাহতের আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ আসে। এর আগে বিগত সপ্তাহে রিয়াদ ও আবহা বিমানবন্দরে একাধিক প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছিল।
জাতিসংঘের ইয়েমেন বিষয়ক বিশেষ দূত হ্যান্স গ্রুন্ডবার্গ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ (পূর্বে টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর এই হামলাগুলো পরিস্থিতির বিপজ্জনক অবনতি ঘটাচ্ছে। এগুলো আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে এবং ইয়েমেনে চলমান শান্তি প্রচেষ্টাকে আরও জটিল করে তুলছে।’
তিনি ইরান সমর্থিত হুতিদের প্রতি হামলা অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে চলার তাগিদ দেন, যেখানে বেসামরিক নাগরিক ও তাদের অবকাঠামোয় আক্রমণ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।
একইভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি এক বিবৃতিতে বিমানবন্দর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, বেসামরিক জনগণের ওপর আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন এবং তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।
এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ রিয়াদ বিমানবন্দরে হুতি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। আজ রোববার দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘বেসামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে এ ধরনের নৃশংস হামলা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং এটি আঞ্চলিক শান্তির জন্য বড় হুমকি।’
উল্লেখ্য, হুতিদের পূর্ববর্তী ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রেক্ষাপটে গত আগস্ট মাসে পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং তুরস্কের মধ্যে যৌথ ‘মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়।
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