লাতিন আমেরিকা

সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের—তলোয়ার হাতে ভাষণ দিলেন মাদুরো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাজধানী কারাকাসে তলোয়ার হাতে ভাষণ দেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: এএফপি
রাজধানী কারাকাসে তলোয়ার হাতে ভাষণ দেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে দেশকে রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। তিনি বলেছেন, ‘যে দিক থেকেই সাম্রাজ্যবাদী হুমকি আসুক না কেন—আমাদের এই পবিত্র জন্মভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করতে হবে।’

বুধবার (২৬ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, রাজধানী কারাকাসে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাদুরো ঐতিহাসিক ‘পেরুর তলোয়ার’ উঁচিয়ে বক্তব্য দেন। এটি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিজয়ের স্মারক হিসেবে ভেনেজুয়েলার অবিসংবাদিত নেতা সিমন বলিভারকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। মাদুরো বলিভারের উত্তরসূরি হিসেবে নিজের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, ‘দেশমাতৃকা পবিত্র; তাকে সম্মান করতে হবে। ব্যর্থতার কোনো সুযোগ নেই।’

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন নতুন এক দফা সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই সামরিক অভিযানের খবরে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহে আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী অন্তত ৮০ জনকে হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ওয়াশিংটনের দাবি—এই হামলাগুলো নৌপথে মাদক পাচার রোধ করার জন্য পরিচালিত হয়েছে। হামলার শিকার সন্দেহভাজন বেশ কয়েকটি নৌযান ভেনেজুয়েলা থেকেই ছেড়েছিল।

মাদুরো এসব অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দাবি করেছেন—এগুলো ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত। দেশটির অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডকে বিচারবহির্ভূত হত্যার উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন।

ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেস বলেছেন, ‘তারা আমাদের তেল-গ্যাস, আমাদের সোনা, হিরা, লোহা, বক্সাইট—সবকিছু কোনো মূল্য পরিশোধ না করেই চায়। ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদই তাদের লক্ষ্য।’

এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনায় যোগ দিয়েছে কিউবাও। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেস মন্তব্য করেছেন, ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি অতিরঞ্জিত ও আগ্রাসী। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘এভাবে পরিস্থিতি চালালে অগণিত প্রাণহানি ঘটতে পারে এবং পুরো পশ্চিম গোলার্ধে ভয়াবহ অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে এই উন্মাদনা থামাতে আহ্বান জানাই।’

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাদুরোকে কখনোই ভেনেজুয়েলার বৈধ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। গত বছর বিতর্কিত নির্বাচনে মাদুরো তৃতীয়বারের মতো জয়ী হওয়ার পর থেকে বিরোধীরা দাবি করে আসছে, তিনি আসলে পরাজিত হয়েছিলেন।

অভিযানসামরিক বাহিনীডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভাষণ
এশিয়া

বাড়তি ৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেটে চীনকে ঠেকাতে চায় তাইওয়ান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে প্রতিরক্ষা ব্যয় সম্পর্কিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে
তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে প্রতিরক্ষা ব্যয় সম্পর্কিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক হুমকির মুখে নিজেদের সুরক্ষায় অতিরিক্ত ৪ হাজার কোটি ডলারের একটি প্রতিরক্ষা বাজেট ঘোষণা করেছে তাইওয়ান। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) এই ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে বলেন, ‘ইতিহাসে প্রমাণ আছে, আগ্রাসনের মুখে আপস করার চেষ্টা কেবল ‘‘দাসত্ব’’ নিয়ে আসে। তাই জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো আপসের সুযোগ নেই। সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল মূল্যবোধই আমাদের জাতির ভিত্তি।’

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের এক নিবন্ধে লাই চিংতে প্রথম এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, তাইওয়ান নিজেদের আত্মরক্ষায় এই পরিকল্পনা করছে।

লাই চিংতে স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমাদের এই সংগ্রাম নিছক আদর্শগত বিতর্ক বা ‘‘একত্রীকরণ বনাম স্বাধীনতা’’ নিয়ে বিরোধ নয়, বরং এটি চীনের হাত থেকে ‘‘গণতান্ত্রিক তাইওয়ানকে রক্ষা করার লড়াই’’।

প্রসঙ্গত, চীন গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ড মনে করে। গত পাঁচ বছর ধরে তাদের এই দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশটি তাইওয়ানের ওপর সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ বাড়িয়ে চলেছে। অন্যদিকে তাইওয়ান বলছে, তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার একমাত্র তাইওয়ানের জনগণের।

বেইজিংয়ে চীনের তাইওয়ান অ্যাফেয়ার্স অফিসের মুখপাত্র পেং কিংজেন এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, তাইওয়ান ‘বহিরাগত শক্তি’ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তাইওয়ান আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়—ট্রাম্পকে চীনের জবাবতাইওয়ান আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়—ট্রাম্পকে চীনের জবাব

পেং কিংজেন সাংবাদিকদের বলেন, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনীতির বিকাশে ব্যবহার করা যেতে পারে—এমন তহবিল তারা অস্ত্র কেনার জন্য ও বাহ্যিক শক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে নষ্ট করছে। এটি কেবল তাইওয়ানকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবে।

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে গত আগস্টে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পাঁচ শতাংশে উন্নীত করার আশা প্রকাশ করেছিলেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জন্য তাইওয়ান সরকার প্রতিরক্ষা ব্যয় ৯৪৯ দশমিক ৫ বিলিয়ন তাইওয়ান ডলার (৩০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) নির্ধারণ করেছে, যা জিডিপির ৩ দশমিক ৩২ শতাংশ হবে। ২০০৯ সালের পর এই প্রথম দেশটিতে প্রতিরক্ষা ব্যয় ৩ শতাংশের মাত্রা অতিক্রম করতে চলেছে।

লাঞ্চে সুশি খেয়ে জাপানের পক্ষে অবস্থান নিলেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টলাঞ্চে সুশি খেয়ে জাপানের পক্ষে অবস্থান নিলেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাইওয়ানের কোনো আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমর্থক ও অস্ত্র সরবরাহকারী। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর চলতি মাসে তাইওয়ানের জন্য ৩৩০ মিলিয়ন ডলারের একটি অস্ত্র বিক্রির প্যাকেজ অনুমোদন করেছেন ট্রাম্প, যার মধ্যে যুদ্ধবিমান ও অন্যান্য বিমানের যন্ত্রাংশ রয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের কলামে লাই চিংতে আরও লিখেছিলেন, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি অর্জনের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্যোগের কারণে আজ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আরও নিরাপদ।

চীনগণতন্ত্রস্বাধীনতাডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রতাইওয়ানপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়বাজেট
ইউরোপ

পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থেকে নারীহত্যায় কঠোর শাস্তির আইন হলো ইতালিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মঙ্গলবার রোমে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ দিবস উপলক্ষে সংগীত পরিবেশন করছেন কর্মীরা। ছবি: সিএনএন
মঙ্গলবার রোমে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ দিবস উপলক্ষে সংগীত পরিবেশন করছেন কর্মীরা। ছবি: সিএনএন

দেশের ফৌজদারি আইনে ফেমিসাইড বা লিঙ্গগত কারণে নারী হত্যাকে পৃথক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আজীবন কারাদণ্ডের বিধান পাস করেছে ইতালির পার্লামেন্ট। গত মঙ্গলবার নিম্নকক্ষে ভোটের মাধ্যমে এই আইনটি অনুমোদিত হয়।

সিএনএন জানিয়েছে, নতুন আইনটি প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সরকারের সমর্থন পেয়েছে। মধ্য-ডানপন্থী জোট এবং মধ্য-বামপন্থী বিরোধী দল উভয়ই আইনটির পক্ষে ভোট দেয়। মোট ২৩৭ ভোটে এটি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে গৃহীত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইতালিতে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়ায় আইনটি প্রণীত হয়েছে। এতে স্টকিং, প্রতিশোধমূলক পর্নোগ্রাফি এবং অন্যান্য লিঙ্গভিত্তিক অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

২০২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী জুলিয়া সেচেত্তিনের নির্মম হত্যাকাণ্ড ইতালিতে তীব্র আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এই ঘটনাসহ বেশ কয়েকটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড ইতালির সমাজে পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং নারীর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

আইন পাসের পর প্রধানমন্ত্রী মেলোনি বলেন, ‘আমরা সহিংসতা–বিরোধী কেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ দ্বিগুণ করেছি, জরুরি সহায়তা হটলাইন চালু করেছি এবং নতুন শিক্ষামূলক কর্মসূচি নিয়েছি। এগুলোর অগ্রগতি হলেও আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে।’

তবে বিরোধী দল আইনটিকে সমর্থন করলেও তারা দাবি করছে, সরকার শুধু অপরাধ দমনেই জোর দিচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটির মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য, যা অনুচ্চারিতই রয়ে গেছে।

ইতালির পরিসংখ্যান সংস্থা ইস্তাত জানিয়েছে, ২০২৪ সালে দেশটিতে ১০৬টি নারীহত্যা রেকর্ড হয়েছে। এর মধ্যে ৬২ টির পেছনে দায়ী ছিলেন বর্তমান বা সাবেক সঙ্গী।

এদিকে স্কুলে যৌন ও আবেগ বিষয়ক শিক্ষা চালুর বিষয়েও দেশটিতে বিতর্ক চলছে। সরকারের প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসব শিক্ষা নিষিদ্ধ থাকবে এবং উচ্চমাধ্যমিকে এমন ক্লাস নিতে অভিভাবকের স্পষ্ট সম্মতি লাগবে। সরকার বলছে, এটি শিশুদের আদর্শগত প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু বিরোধীরা একে ‘মধ্যযুগীয়’ নীতি বলে সমালোচনা করেছে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান এলি শ্লেইন বলেছেন, ‘ইউরোপের মাত্র সাতটি দেশে যৌন ও সম্পর্ক–শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়; ইতালি তার একটি। অপরাধ দমন করলেই শুধু হবে না—প্রতিরোধ শুরু হতে হবে স্কুল থেকেই।’

হত্যানারীআইনইতালিইউরোপ
এশিয়া

কুকুর ও বিড়ালের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করল এশিয়ার একটি রাজধানী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ফর অ্যানিমেল
ছবি: হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ফর অ্যানিমেল

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ হলো কুকুর, বিড়াল ও বাদুড়ের মাংস বিক্রি ও ভক্ষণ। প্রাণী অধিকারকর্মীদের দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই নিষেধাজ্ঞা দেশটির অন্যতম বিস্তৃত জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নতুন বিধান অনুযায়ী—জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়, এমন ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো প্রাণীর কেনা-বেচা, জবাই ও মাংস বিক্রি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, গত ২৪ নভেম্বর জাকার্তার গভর্নর প্রামোনো অনুং এই নিষেধাজ্ঞা স্বাক্ষর করেন এবং এটি কার্যকর হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। বিধানটি শুধু কুকুর-বিড়াল নয়, জলাতঙ্ক সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা বাঁদর, বাদুড়, সিভেটসহ সব ধরনের প্রাণীকেই খাদ্য হিসেবে বিক্রি ও প্রক্রিয়াজাত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

গত অক্টোবরে প্রাণী অধিকারকর্মীরা গভর্নরের কাছে আবেদন জানানোর পর তিনি দ্রুত এই উদ্যোগ নেন। স্থানীয় গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘প্রাণীপ্রেমীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি একটি গভর্নর বিধিমালা জারি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাদের অনুরোধ আমাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করেছে।’

নতুন নিয়মে কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে ধাপে ধাপে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমবার আইন ভঙ্গ করলে ব্যবসায়ীদের লিখিত সতর্কবার্তা দেওয়া হবে এবং সন্দেহজনক প্রাণী বা মাংস জব্দ করে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে সব মালামাল বাজেয়াপ্ত হবে। বারবার আইন অমান্য করলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করার বিধান রয়েছে।

বিধানটি সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর করা হলেও এর জন্য ছয় মাসের একটি ‘গ্রেস পিরিয়ড’ রাখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সক্রিয় কোনো অভিযান পরিচালনা করা হবে না। কর্তৃপক্ষ বলছে, ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া এখনো বিশ্বের কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে কুকুর বা বিড়ালের মাংস কিছু এলাকায় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও জনমত ক্রমশ এর বিপক্ষে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন পৌরসভা স্থানীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। দেশটির প্রধান ধর্ম ইসলাম হওয়ায় কুকুরকে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সাধারণত পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুর-বিড়ালের সংখ্যা খুব কম দেখা যায়। তবুও কিছু অঞ্চলে ঐতিহ্য বা সস্তা প্রোটিনের উৎস হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের মাংসের চাহিদা ছিল।

প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলো এই পদক্ষেপকে বড় বিজয় হিসেবে দেখছে। ‘ডগ মিট ফ্রি ইন্দোনেশিয়া’ জানিয়েছে, এই নীতি দেশের সংবিধানের মানবিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইন্দোনেশিয়ায় জলাতঙ্ক এখনো গুরুতর জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, প্রতিবছর দেশটিতে কয়েক ডজন মানুষ জলাতঙ্কে মারা যায়। ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২৫টি মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে।

গভর্নর অনুং আশা প্রকাশ করেছেন, এই সিদ্ধান্ত জাকার্তার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ বিস্তারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হবে।

নিষিদ্ধকুকুরইন্দোনেশিয়াপ্রাণীমাংসবিড়াল
পাকিস্তান

ইমরান খানের মৃত্যুর গুজব, দেখা করতে গিয়ে হামলার শিকার তিন বোন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ০৭
পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইমরান খান । ছবি: এফপি
পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইমরান খান । ছবি: এফপি

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কারাগারে মারা গেছেন—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর তিন বোন। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের বাইরে তাঁরা ‘নৃশংস’ পুলিশি হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। ইমরানের বোন নুরিন খান, আলীমা খান ও ডা. উজমা খান অভিযোগ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) সমর্থকদেরও নির্মমভাবে প্রহার করেছে পুলিশ।

২৫ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের বাইরে পিটিআইয়ের বিক্ষোভের সময় ইমরান খানের বোন আলীমা খান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: এক্স/পিটিআই
২৫ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের বাইরে পিটিআইয়ের বিক্ষোভের সময় ইমরান খানের বোন আলীমা খান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: এক্স/পিটিআই

ইমরান খান ২০২৩ সাল থেকে আদিয়ালা কারাগারে বন্দী। তাঁর বোনের অভিযোগ, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁরা দেখা করার অনুমতি চাইলে জেল গেটের বাইরে বসে থাকা অবস্থায় পুলিশের ‘নৃশংস হামলা’র শিকার হন।

পিটিআই দাবি করেছে, দলের সমর্থক ও ইমরানের তিন বোন শান্তিপূর্ণভাবে কারাগারের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় দাঙ্গা পুলিশের সদস্যরা হঠাৎ তাঁদের ওপর ওপর আক্রমণ চালান। পিটিআই অভিযোগ করেছে, ‘ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার অপরাধে’ এই হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনাটির স্বাধীন তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে পিটিআই।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই নৃশংস হামলার অভিযোগে ইমরানের বোনেরা লিখিত অভিযোগ করেছেন। পাঞ্জাবের পুলিশপ্রধান উসমান আনোয়ারকে পাঠানো এক চিঠিতে ইমরানের বোনেরা বলেছেন, হামলাটি ছিল ‘পূর্বপরিকল্পিত, সংগঠিত এবং একেবারে বিনা উসকানিতে’।

নুরিন খান লিখেছেন, ‘আমরা তাঁর (ইমরানের) স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিলাম। আমরা কোনো রাস্তা অবরোধ করিনি, জনসাধারণের চলাচলে বাধা দিইনি, কিংবা কোনো বেআইনি কাজে জড়াইনি। তবু হঠাৎ করে ওই এলাকার স্ট্রিট লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরই পাঞ্জাব পুলিশের সদস্যরা আমাদের ওপর নৃশংস ও সংগঠিত আক্রমণ চালায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার বয়স ৭১ বছর। এই বয়সে আমাকে চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলা হয়, রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।’ ইমরানের বোনের ভাষ্য, সেখানে উপস্থিত অন্যান্য নারী সমর্থককেও থাপ্পড় দিয়ে, ধাক্কাধাক্কি করে এবং টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাঁরা বলেন, পুলিশি আচরণ গত তিন বছরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর চালানো ‘অনিয়ন্ত্রিত ও নির্বিচার সহিংসতা’র ধারাবাহিকতার অংশ। নুরিন খানের বক্তব্যে আরও ছিল, ‘এটি শুধু বেআইনি এবং নৈতিকভাবে ঘৃণ্য নয়, গণতান্ত্রিক সমাজে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মৌলিক দায়িত্বের সরাসরি পরিপন্থী।’

ইমরানের বোনেরা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে বিভিন্ন মামলায় কারাবন্দী। এক মাস ধরে তাঁর সঙ্গে কারও সাক্ষাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি। এদিকে তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়লেও এখনো সরকার বা কারা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি।

পিটিআই দাবি করেছে, ইমরান খানকে ‘সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একাকী অবস্থায়’ রাখা হয়েছে। দলের আইনজীবীদেরও নিয়মিত ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

তাঁর আইনজীবী দলের সদস্য খালিদ ইউসুফ চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেন, ‘এখানে জঙ্গলের আইন চলছে। যে দাপট দেখায়, তারই অধিকার আছে, অন্য কারও নেই। এমনকি বই, প্রয়োজনীয় সামগ্রী—কিছুই তাঁকে (ইমরান খান) দেওয়া হচ্ছে না।’

এর আগে খাইবারপাখতুনখাওয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদিও ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ‘সাতবার কারাগারে গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।’ পিটিআই বলছে, জেল কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তার নির্দেশেই তাঁকে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি।

পাকিস্তানপুলিশজেলঅভিযোগইমরান খানকারাগারহামলাপাঠকের আগ্রহ
