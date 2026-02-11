মোদি সরকার ভারতমাতাকে বিক্রি করে দিয়েছে: লোকসভায় রাহুল গান্ধী

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিকে ‘দাসত্ব’ ও ‘আত্মসমর্পণ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী। আজ বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষে দেওয়া এক ভাষণে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ‘আপনারা ভারতমাতাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। আপনারা আমাদের দেশমাতৃকাকে বিক্রি করতে লজ্জা পেলেন না?’
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে দাবি করেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাওয়ায় স্থানীয় কৃষকেরা ধ্বংসের মুখে পড়বেন। এই চুক্তির ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প বা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি পুরোপুরি ‘শেষ’ হয়ে যাবে।
যুক্তরাষ্ট্রে চলমান একটি মামলা থেকে বিজেপির আর্থিক কাঠামো রক্ষা করতেই প্রধানমন্ত্রী এই ‘আত্মসমর্পণ’ করেছেন বলে অভিযোগ করেন রাহুল।
বিরোধীদলীয় নেতা আরও বলেন, ‘যদি ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় থাকত, তবে আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলতাম ভারতকে সমান মর্যাদায় দেখতে। কিন্তু মোদিজি ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ভারতীয়র ভবিষ্যৎ তুলে দিয়েছেন আমেরিকার হাতে।’
এদিকে রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের পর বিজেপিও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তাঁর বক্তৃতার পরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু পাল্টা সমালোচনা করে বলেন, ভারতকে কেউ বিক্রি করতে পারে না। কংগ্রেসই বরং দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। ভারত এগিয়ে যাচ্ছে বলেই কংগ্রেসের মনে দুঃখ।
বিজেপির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, রাহুল গান্ধী লোকসভায় বিরোধীদলীয় নেতার পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন এবং তাঁর ভাষা ও ভঙ্গি অত্যন্ত নিম্নমানের। সংসদীয় শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে তিনি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন বলেও দাবি করে ক্ষমতাসীন দল।
উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ভারতের তেল শোধনাগারগুলো রাশিয়ার তেল কেনা কমিয়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই বাণিজ্য চুক্তির পথে হাঁটে। চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ও কৃষিপণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নয়াদিল্লি, যার বিনিময়ে ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের ওপর থেকে অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এই চুক্তিকেই ‘দেশের স্বার্থবিরোধী’ বলে দাবি করছে বিরোধী দলগুলো।
মঙ্গলবার ফক্স বিজনেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘আমি আটটি যুদ্ধ মীমাংসা করেছি। এর মধ্যে অন্তত ছয়টি শুল্কের কারণে মিটেছে। আমি বলেছিলাম, তোমরা যদি এই যুদ্ধ বন্ধ না করো, তাহলে আমি তোমাদের ওপর শুল্ক আরোপ করব। আমি মানুষকে মরতে দেখতে চাই না।’২ ঘণ্টা আগে
বহিরাগত হুমকির মুখে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তেহরানে দেশটির ইসলামি বিপ্লব ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৪৭ তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে দেওয়া ভাষণে এই আহ্বান জানান তিনি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁর সরকার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় বসতে..৩ ঘণ্টা আগে
পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে নয়টি দেশে ৮৯ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে ফরাসি এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সী ওই সাবেক শিক্ষকের পরিচয় প্রকাশ করেছে ফ্রান্স। দেশটির প্রসিকিউটর এতিয়েন মানতো জানান, জ্যাক ল্যুভ্যুগলের বিরুদ্ধে ভারতসহ নয়টি দেশে পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে ৮৯ জন না৬ ঘণ্টা আগে
ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ বা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর) তাদের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে চীন ও পাকিস্তানের অংশকে ভারতের বলে দেখানো একটি মানচিত্র সংবলিত পোস্ট মুছে দিয়েছে। এই মানচিত্রে পুরো জম্মু–কাশ্মীর এবং লাদাখ অঞ্চলকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। এর মধ্যে পাকিস্তান৬ ঘণ্টা আগে