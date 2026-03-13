আইসিইউতে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারো

ব্রাজিলের কারাবন্দী সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে এবং তাঁর অবস্থা গুরুতর হলেও চিকিৎসা চলছে।
রয়টার্স জানিয়েছে, শুক্রবার (১৩ মার্চ) রাজধানী ব্রাসিলিয়ার ডিএফ স্টার হাসপাতালে বলসোনারোকে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের এক মেডিকেল নোটে বলা হয়েছে, ৭০ বছর বয়সী বলসোনারোকে শুক্রবার ভোরে উচ্চ জ্বর, কাঁপুনি এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে আনা হয়। পরে পরীক্ষায় তাঁর নিউমোনিয়া ধরা পড়ে।
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বলসোনারোকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক ব্রাসিল কাইয়াদো সাংবাদিকদের জানান, সাবেক প্রেসিডেন্টের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং অন্তত কয়েক দিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। তবে আপাতত অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই বলেও জানান তিনি।
২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বলসোনারোর আগে থেকেই নানা স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। ২০১৮ সালে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হওয়ার পর থেকে তাঁকে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এবং কয়েকবার অস্ত্রোপচারও করতে হয়েছে।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাওয়ার পর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এর আগে গত ডিসেম্বরে হার্নিয়া এবং দীর্ঘদিনের হেঁচকি সমস্যার চিকিৎসার জন্যও তাঁকে চিকিৎসা নিতে হয়।
বর্তমানে বলসোনারো ২৭ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পর ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ওই নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার কাছে।
এক সপ্তাহ আগে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে একই ধরনের প্রশ্নের জবাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তখন ফক্স নিউজের প্রতিবেদক পিটার ডুসি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাশিয়া ইরানকে সহায়তা করছে—এমন প্রতিবেদনের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া কী?৩৮ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার মুখে ইরানি জনগণ বিদ্রোহ করে বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবে বলে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আজ ফক্স নিউজ রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এই পরিবর্তন হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে ঘটবে না।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা তিনি বুঝতে পারবেন ‘নিজের হাড়ের ভেতরের অনুভূতি’ থেকেই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় নির্ধারণে তিনি এই ধরনের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই তুলে ধরেছেন।২ ঘণ্টা আগে
মাধ্যম সিএনএন সেন্টকমের বিবৃতির বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইরাকে বিধ্বস্ত হওয়া ইউএস কেসি-১৩৫ রিফুয়েলিং বিমানের ছয়জন ক্রুর মৃত্যু হয়েছে। এর আগে চারজন ক্রুর মৃত্যুর খবর জানানো হলেও আজ সবারই প্রাণহানির কথা নিশ্চিত করা হলো। নিহত সেনাসদস্যদের পরিবারের২ ঘণ্টা আগে