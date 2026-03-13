Ajker Patrika
লাতিন আমেরিকা

আইসিইউতে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ব্রাজিলের কারাবন্দী সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো। ফাইল ছবি

ব্রাজিলের কারাবন্দী সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে এবং তাঁর অবস্থা গুরুতর হলেও চিকিৎসা চলছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, শুক্রবার (১৩ মার্চ) রাজধানী ব্রাসিলিয়ার ডিএফ স্টার হাসপাতালে বলসোনারোকে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের এক মেডিকেল নোটে বলা হয়েছে, ৭০ বছর বয়সী বলসোনারোকে শুক্রবার ভোরে উচ্চ জ্বর, কাঁপুনি এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে আনা হয়। পরে পরীক্ষায় তাঁর নিউমোনিয়া ধরা পড়ে।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বলসোনারোকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক ব্রাসিল কাইয়াদো সাংবাদিকদের জানান, সাবেক প্রেসিডেন্টের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং অন্তত কয়েক দিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। তবে আপাতত অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই বলেও জানান তিনি।

২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বলসোনারোর আগে থেকেই নানা স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। ২০১৮ সালে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হওয়ার পর থেকে তাঁকে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এবং কয়েকবার অস্ত্রোপচারও করতে হয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাওয়ার পর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এর আগে গত ডিসেম্বরে হার্নিয়া এবং দীর্ঘদিনের হেঁচকি সমস্যার চিকিৎসার জন্যও তাঁকে চিকিৎসা নিতে হয়।

বর্তমানে বলসোনারো ২৭ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পর ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ওই নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার কাছে।

বিষয়:

ব্রাজিলপ্রেসিডেন্টহাসপাতালআইসিইউ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

