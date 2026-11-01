৩৬ ভিলাসহ ৫ কোটির সম্পত্তি, তদন্তের মুখে সরকারি আমলা দম্পতি
একটি রিসোর্টে ২০টি ভিলা। অন্যটিতে আরও ১৬টি। সব মিলিয়ে ৩৬টি ভিলা নিজের ও পরিবারের নামে কেনার অভিযোগ উঠেছে এক সরকারি আমলা দম্পতির। ভিলাগুলোর প্রতিটির দাম প্রায় ১৫ লাখ থেকে ১৬ লাখ ৫০ হাজার রুপি। সব সম্পত্তির ঘোষিত ক্রয়মূল্য যোগ করলে দাঁড়ায় প্রায় ৫ কোটি ৫২ লাখ রুপি। এ ঘটনায় রাজ্য সরকারের নির্দেশে তদন্ত করছে দুর্নীতিবিরোধী ব্যুরো (এসিবি)।
এই দম্পতি হলেন ভারতের রাজস্থানের জ্যেষ্ঠ আইএএস কর্মকর্তা শিখর আগরওয়াল ও তাঁর স্ত্রী আইপিএস কর্মকর্তা প্রশাখা মাথুর। তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে একটি বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার এবং বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে একাধিক রিসোর্ট ভিলা কেনার অভিযোগ উঠেছে।
এসিবির প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, হোটেল ও রিসোর্ট পরিচালনাকারী গোয়েল ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেডের ‘অনন্ত’ ব্র্যান্ডের অধীনে পরিচালিত দুটি রিসোর্টে এসব ভিলা কেনা হয়েছে। একটি উদয়পুরের বুজরায়, অন্যটি আলওয়ারের আজবগড়ে।
বুজরার রিসোর্টে গত মার্চ মাসে কেনা হয় ২০টি ভিলা। এর মধ্যে ১০টি শিখর আগরওয়ালের নামে এবং বাকি ১০টি তাঁর স্ত্রী প্রশাখা মাথুরের নামে নিবন্ধন করা হয়। প্রতিটি ভিলার ক্রয়মূল্য দেখানো হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ রুপি। সে হিসাবে শুধু বুজরার ২০টি ভিলার দাম দাঁড়ায় প্রায় ৩ কোটি রুপি।
আজবগড়ের রিসোর্টে কেনা হয়েছে আরও ১৬টি ভিলা। প্রাথমিক অনুসন্ধানের তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে আটটি আগরওয়াল ও তাঁর স্ত্রীর নামে নিবন্ধন করা হয়েছে। চারটি করে ভিলা রয়েছে তাঁদের দুজনের নামে। এ ছাড়া তাঁদের দুই ছেলের নামে চারটি এবং আগরওয়ালের শ্বশুর-শাশুড়ির নামে আরও চারটি ভিলা কেনার অভিযোগ রয়েছে।
আজবগড়ের ভিলাগুলোর দামও কম নয়। আগরওয়াল ও তাঁর স্ত্রীর নামে কেনা আটটি ভিলার প্রতিটির দাম দেখানো হয়েছে ১৬ লাখ ৫০ হাজার রুপি। দুই ছেলের নামে নিবন্ধিত চারটি ভিলার প্রতিটির দাম প্রায় ১৫ লাখ রুপি। আর শ্বশুর-শাশুড়ির নামে কেনা চারটি ভিলার প্রতিটির দাম ১৬ লাখ ৫০ হাজার রুপি।
দুই রিসোর্টের ৩৬টি ভিলার ঘোষিত ক্রয়মূল্য সব মিলিয়ে প্রায় ৫ কোটি ৫২ লাখ রুপি। তবে অভিযোগের গুরুত্ব শুধু সম্পত্তির পরিমাণে নয়; এসব সম্পত্তি কেনার সময় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য নেওয়া সরকারি সিদ্ধান্তের মধ্যেও তদন্তকারীরা সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজছেন।
এসিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২৭ মার্চ রাজস্থানের অর্থ বিভাগ গোয়েল ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেডকে বিশেষ আর্থিক ছাড়ের একটি প্যাকেজ দিয়েছিল। তদন্তকারীরা আরও তথ্য পেয়েছেন, একই তারিখে আগরওয়াল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে ২০টি ভিলা নিবন্ধন করা হয়েছিল। একই দিনে প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধা এবং পরিবারের সদস্যদের নামে ভিলা নিবন্ধনের ঘটনা তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
তদন্তকারীদের অভিযোগ, গোয়েল ফ্যাশনসের পরিচালকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন আগরওয়াল। সরকারি পদ ও ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি নিজে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটিকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে সন্দেহ করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্য সরকারের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে।
প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, রিসোর্ট নির্মাণের শর্ত শিথিল করা, বিশেষ ছাড় দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সনদ যথাযথভাবে যাচাই না করেই অনুমোদন দেওয়া। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, আগরওয়াল প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিষ্ঠানটি এমন কোনো সুবিধা পেয়েছিল কি না, যা স্বাভাবিক নিয়মে পাওয়ার কথা ছিল না। একই সঙ্গে ওই সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে পরে আগরওয়াল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে ভিলা কেনার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেটিও অনুসন্ধান করা হচ্ছে।
রাজস্থানের প্রশাসনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন শিখর আগরওয়াল। উদয়পুরের জেলা কালেক্টর, রাজস্থান রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং শিল্প বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের মতো পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এসব পদে থাকাকালে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়গুলো এখন তদন্তের আওতায়।
গোয়েল ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড ‘অনন্ত’ ব্র্যান্ডের অধীনে উদয়পুরের বুজরা ও আলওয়ারের আজবগড়সহ বিভিন্ন এলাকায় হোটেল ও রিসোর্ট পরিচালনা করে। আগরওয়াল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে এই প্রতিষ্ঠানের রিসোর্টে ভিলা কেনার অভিযোগ ওঠায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে এসিবি।
গত ২৭ অক্টোবর দৈনিক ভাস্করে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন, শিল্প বিভাগের পাঠানো প্রতিবেদন এবং গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছিল দুর্নীতিবিরোধী ব্যুরো। সেই অনুসন্ধানের পর রাজ্য সরকার বিস্তারিত তদন্তের অনুমতি দেয়।
এসিবির মহাপরিচালক গোবিন্দ গুপ্ত জানিয়েছেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮-এর ১৭এ ধারায় আগরওয়াল, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্তের পূর্বানুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।