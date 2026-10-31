শিশুসহ ১৮ তলা ভবন থেকে লাফিয়ে নারীর আত্মহত্যা

শিশুসহ ১৮ তলা ভবন থেকে লাফিয়ে নারীর আত্মহত্যা
ভারতের মহারাষ্ট্রের পুনের পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। একটি অভিজাত আবাসিক ভবনের ১৮ তলা থেকে লাফ দিয়ে ছয় বছরের শিশুসন্তানসহ ৩৩ বছর বয়সী এক নারী আত্মহত্যা করেছেন। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, নিহত নারী থেরগাঁও ওয়াকাদ এলাকার ‘সিগনেচার পার্ক’ সোসাইটির বাসিন্দা একতা ভাংদে (৩৩) এবং তাঁর ছয় বছরের ছেলে মাধব ভাংদে।
পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারটির মূল বাড়ি রাজস্থানে। তারা গত দুই বছর ‘সিগনেচার পার্ক’ সোসাইটির সপ্তম তলায় বসবাস করছিল। একতার স্বামী মনোজ ভাংদে (৩৫) ইয়েরাওয়াড়ার একটি আইটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে তিনি অফিসে যান।
শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বহুতল ভবনের ডাক্ট এলাকা থেকে বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা। সেখানে তাঁরা একতা ও মাধবকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
ঘটনার খবর পেয়ে ওয়াকাদ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশ ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয়েছে, ঘটনার কিছু আগে একতা তাঁর ছেলেকে নিয়ে লিফটে করে ১৮ তলায় যান। ১৮ তলার গ্যালারির রেলিংয়ের কাছে তাঁদের জুতো ও স্যান্ডেল পাওয়া গেছে।
পুলিশ নিহত মা ও ছেলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কোনো ধরনের পারিবারিক চাপ বা অশান্তি থেকে এ ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।