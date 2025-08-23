Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

যুক্তরাষ্ট্রে ডাক পরিষেবা বন্ধ করছে ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১: ০০
ভারতীয় ডাক বিভাগ। ছবি: পিটিআই
ভারতীয় ডাক বিভাগ। ছবি: পিটিআই

যুক্তরাষ্ট্রে ডাক পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ভারতের ডাক বিভাগ। ২৫ আগস্ট থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতির কারণে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ।

ডাক বিভাগের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৯ আগস্ট থেকে ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো সব আন্তর্জাতিক ডাকসামগ্রী, সেগুলোর মূল্য যা-ই হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট দেশের (নির্দিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার অ্যাক্ট বা আইইইপিএ) শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী করের অধীন হবে।’

গত ৩০ জুলাই ট্রাম্পের জারি করা নির্বাহী (১৪৩২৪ নম্বর) আদেশ অনুযায়ী, ৮০০ ডলার পর্যন্ত আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে, ১০০ ডলার পর্যন্ত মূল্যের চিঠি, নথি এবং উপহার সামগ্রী শুল্কমুক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য, এই পরিবর্তনটি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যে এসেছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। এরপর রুশ তেল কেনার জন্য জরিমানা হিসেবে অতিরিক্ত আরও ২৫ শতাংশ আরোপ করেন। এ নিয়ে ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই নির্বাহী আদেশ অনুসারে, ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) কর্তৃক অনুমোদিত পরিবহন সংস্থাগুলোকে ডাকসামগ্রীর ওপর শুল্ক সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। এর ফলস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমান সংস্থাগুলো তাদের পরিচালন ও কারিগরি প্রস্তুতির অভাবের কারণে ডাকসামগ্রী গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় ডাক বিভাগ এক বিবৃতিতে গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে, তারা এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং যত দ্রুত সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা পুনরায় চালু করতে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বিষয়:

ডাক বিভাগশুল্কভারতযুক্তরাষ্ট্রঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে লাদেনের কথা স্মরণ করালেন জয়শঙ্কর

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে লাদেনের কথা স্মরণ করালেন জয়শঙ্কর

যুক্তরাষ্ট্রে ডাক পরিষেবা বন্ধ করছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রে ডাক পরিষেবা বন্ধ করছে ভারত

ইরান ‘কয়েকটি’ দেশে অস্ত্র উৎপাদন করছে: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ইরান ‘কয়েকটি’ দেশে অস্ত্র উৎপাদন করছে: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

হোয়াটসঅ্যাপে বিয়ের দাওয়াত, দুই লাখ রুপি খোয়ালেন সরকারি কর্মকর্তা

হোয়াটসঅ্যাপে বিয়ের দাওয়াত, দুই লাখ রুপি খোয়ালেন সরকারি কর্মকর্তা