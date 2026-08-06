সড়ক দুর্ঘটনায় দুর্ধর্ষ গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের ছেলের মৃত্যু

উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতের আলোচিত ও প্রয়াত গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের ছোট ছেলে আবান আহমেদ নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঝাঁসির একটি হাইওয়েতে তাঁর দ্রুতগতির গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রোড ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা দিলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে এনডিটিভি জানিয়েছে, আবান আহমেদ তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটি সাদা রঙের ক্রিয়েটা গাড়িতে চড়ে ঝাঁসি কারাগারে বন্দী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে আছড়ে পড়লে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আবান এবং সোনু নামের অপর এক আরোহী। এ ঘটনায় গাড়িতে থাকা অন্য তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঝাঁসির সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) বিবিজিটিএস মূর্তি জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে হতাহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় এবং বর্তমানে আহত তিনজনের চিকিৎসা চলছে।
আবানের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর গ্যাংস্টার থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া আতিক আহমেদের পরিবারের করুণ পরিণতি আবারও সামনে এল। আতিকের মোট পাঁচ ছেলের মধ্যে বড় ছেলে উমর আহমেদ বর্তমানে লখনউ কারাগারে এবং দ্বিতীয় ছেলে আলী আহমেদ ঝাঁসি কারাগারে বন্দী আছেন। তাঁর তৃতীয় ছেলে আসাদ আহমেদ ২০২৩ সালের এপ্রিলে ঝাঁসিতেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে এক এনকাউন্টারে নিহত হয়েছিলেন এবং চতুর্থ ছেলে আহজাম আহমেদ বর্তমানে মুক্ত রয়েছেন।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৫ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে পুলিশি হেফাজতে থাকা অবস্থায় সাবেক এমপি ও একাধিক মামলার সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরাফকে গুলি করে হত্যা করে সাংবাদিক ছদ্মবেশে আসা তিন আততায়ী। আতিক আহমেদের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি ও অপহরণসহ শতাধিক অপরাধমূলক মামলা ছিল, যার মধ্যে একটিতে ২০২৩ সালের মার্চে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
উত্তর কোরিয়ায় চলমান রেকর্ড তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জনগণকে কুকুরের মাংসের স্যুপ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। দেশটির সরকারি সংবাদমাধ্যমের দাবি, ঐতিহ্যগতভাবে এই খাবার শরীরকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম সহ্য করার শক্তি জোগায়।২১ মিনিট আগে
সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, তিন দেশের যেকোনো একটির ওপর হামলাকে অন্য দুই দেশের ওপরও হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।৪১ মিনিট আগে
থাইল্যান্ডের ননথাবুরি প্রদেশের ব্যাং ক্রুয়াই জেলার ডেবসিরিন ননথাবুরি স্কুলে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় অন্তত আটজন নিহত ও ২২ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় হামলাকারী অষ্টম শ্রেণির (মাথাইয়োম-২) এক শিক্ষার্থী বলে জানিয়েছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এবং তামিলাগা ভেত্রি কাজাগম (টিভিকে) পার্টির প্রধান সি জোসেফ বিজয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা সর্নালিঙ্গম। শুক্রবার (৭ আগস্ট) আদালতে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত হয়ে তিনি মামলা প্রত্যাহারের কারণ তুলে ধরেন।২ ঘণ্টা আগে