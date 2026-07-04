Ajker Patrika
En
ভারত

‘তোমার মতো হাজারটা স্বামী রাখতে পারি’: স্ত্রীর মন্তব্যকে হত্যায় প্ররোচনা বলল ভারতীয় হাইকোর্ট, কমাল সাজা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘তোমার মতো হাজারটা স্বামী রাখতে পারি’: স্ত্রীর মন্তব্যকে হত্যায় প্ররোচনা বলল ভারতীয় হাইকোর্ট, কমাল সাজা
মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। ছবি: সংগৃহীত

একটি উত্তপ্ত বাগ্‌বিতণ্ডার সময় ছুড়ে দেওয়া উপহাস বা মন্তব্য কি ফৌজদারি আইনের অধীনে ‘গুরুতর এবং আকস্মিক প্ররোচনা’ হিসেবে গণ্য হতে পারে? ভারতের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায় আইনি এবং সামাজিক মহলে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

গর্ভবতী স্ত্রীকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যার দায়ে এক ব্যক্তিকে নিম্ন আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। তবে হাইকোর্ট সেই সাজা কমিয়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, স্ত্রীর করা—‘তোমার মতো হাজারটা স্বামী আমি রাখতে পারি’—মন্তব্যটি স্বামীকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল এবং এর ফলেই তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটান।

বিচারপতি বিবেক আগরওয়াল এবং বিচারপতি অবনীন্দ্র কুমার সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ অভিযুক্ত শিবের আপিল আংশিক মঞ্জুর করে এই রায় দেন। ২০২১ সালের জুলাই মাসে ছিন্দওয়ারা ট্রায়াল কোর্ট শিবকে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী কিরণকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২১ সালের জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশের কুলবাহেরি নদীর তীরে এই ঘটনা ঘটে। কিরণ সে সময় সাত মাসের গর্ভবতী ছিলেন। বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে শিব নদীর তীরে পড়ে থাকা একটি পাথর দিয়ে কিরণের মাথায় ও মুখে আঘাত করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুস বিকল হয়ে কিরণের মৃত্যু হয় এবং তার পাঁজর ও বুকের হাড় ভাঙা ছিল।

হত্যাকাণ্ডের পরপরই শিব নিজেই কিরণের আত্মীয়দের ফোন করে অপরাধ স্বীকার করেন এবং পুলিশকেও বিষয়টি জানান। আত্মীয়দের শিব জানান, কিরণের ওই মন্তব্য তাঁকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করেছিল, যার ফলে তিনি পাশে পড়ে থাকা পাথর তুলে তাঁকে আঘাত করেন।

নিম্ন আদালত শিবকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ পার্ট-১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। তবে হাইকোর্ট এই রায় সংশোধন করে অপরাধটিকে ৩০৪ পার্ট-২ (অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা) ধারার অধীনে নিয়ে আসে এবং সাজা কমিয়ে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করে।

হাইকোর্ট এই রায়ের পেছনে কয়েকটি মূল যুক্তি তুলে ধরেছে:

পূর্বপরিকল্পনার অভাব: আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এটি কোনো পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল না। ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা পাথর দিয়েই তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বশে এই হামলা চালানো হয়। তা ছাড়া, কোনো পূর্বপরিকল্পনা থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই প্রথম আত্মীয়স্বজন ও পুলিশকে ফোন করে ঘটনার কথা জানাতেন না।

একবারই আঘাতের ইঙ্গিত: ফরেনসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করে আদালত জানায়, একাধিকবার পাথর দিয়ে আঘাত করার প্রমাণ মেলেনি। কিছু আঘাত পাথুরে নদীর তীরে পড়ে যাওয়ার কারণেও লেগে থাকতে পারে।

দণ্ডবিধির ব্যতিক্রমী ধারা: আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ‘ব্যতিক্রম ১’-এর ওপর নির্ভর করেছে, যা গুরুতর এবং আকস্মিক প্ররোচনার কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

এই রায়ে আদালত একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে, যখন একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বলেন যে তিনি তাঁর মতো ‘হাজারটা স্বামী রাখতে পারেন’, তখন তা পরোক্ষভাবে স্বামীর আত্মমর্যাদা ও পুরুষত্বকে চরম আঘাত করে।

ডিভিশন বেঞ্চের মতে, এ ধরনের বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায়—‘মানুষ বা স্বামী হিসেবে ওই পুরুষের কোনো মূল্য নেই।’ এই ধরনের বক্তব্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়ার মতো ‘গুরুতর এবং আকস্মিক প্ররোচনা’ বা চরম উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

সামাজিক ও আইনি বিতর্ক

আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই রায়টি ভবিষ্যতে পারিবারিক সহিংসতা এবং লিঙ্গভিত্তিক সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে একটি জটিল দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে। সমালোচকদের প্রশ্ন, কোনো মৌখিক বাগ্‌বিতণ্ডা বা উপহাস কি কোনোভাবেই একজন গর্ভবতী নারীকে পিটিয়ে হত্যার মতো নৃশংস অপরাধের আত্মপক্ষ সমর্থন বা সাজা কমানোর ভিত্তি হতে পারে?

অন্যদিকে, আদালতের এই রায় ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় ‘তাৎক্ষণিক উত্তেজনা’ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সুপ্রিম কোর্টের নজিরগুলোকে পুনরায় সামনে এনেছে, যেখানে পরিবারের সদস্যদের প্রতি করা অত্যন্ত অপমানজনক মন্তব্যকে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

বিষয়:

ভারতহাইকোর্টআইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত