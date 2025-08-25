Ajker Patrika
পাকিস্তানকে বন্যা নিয়ে সতর্ক করে শুভেচ্ছার নিদর্শন দিল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত ২৬ জুন থেকে শুরু হওয়া অবিরাম বৃষ্টির ফলে পাকিস্তানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। ছবি: এএফপি
গত ২৬ জুন থেকে শুরু হওয়া অবিরাম বৃষ্টির ফলে পাকিস্তানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। ছবি: এএফপি

পাকিস্তান-ভারত কূটনৈতিক উত্তেজনা চলা সত্ত্বেও নয়াদিল্লি গতকাল রোববার পাকিস্তানকে তাওয়াই নদীর বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করেছে। পাকিস্তানি গণমাধ্যমের বরাতে একটি সরকারি সূত্র জানিয়েছে, পেহেলগাম হামলার পর থেকে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত থাকায় ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে এ তথ্য পাঠানো হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে ভারত বা পাকিস্তান কোনো দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। যদি এ দাবি সত্য হয়, তবে এমন যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটিই হবে ভারতের কূটনৈতিক মিশনকে ব্যবহার করার প্রথম ঘটনা এবং এর মাধ্যমে ভারত একটি শুভেচ্ছার নিদর্শন দিয়েছে।

সাধারণত, এমন তথ্য কয়েক দশকের পুরোনো সিন্ধু পানি চুক্তির আওতায় সিন্ধু পানি কমিশনারদের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়। কিন্তু গত ২২ এপ্রিল পেহেলগাম হামলার পর এ চুক্তি স্থগিত করা হয়। ওই হামলায় ২৫ জন ভারতীয় ও একজন নেপালি নাগরিক নিহত হন এবং আরও অনেকে আহত হন।

প্রতিবেদনে একটি সূত্র উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ভারত জম্মুর তাওয়াই নদীতে একটি বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কার বিষয়ে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে। ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন গতকাল এ সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সতর্কবার্তা জারি করেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত মে মাসে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাতের পর থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। এর মাঝেই ভারতের এ পদক্ষেপকে একটি সদিচ্ছা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পাকিস্তানের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি

পাকিস্তানের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বন্যার ভয়াবহতা থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গত ২৬ জুন থেকে শুরু হওয়া অবিরাম বৃষ্টির ফলে দেশজুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (এনডিএমএ) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৭৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২০০টি শিশু, ১১৭ জন নারী ও ৪৭১ জন পুরুষ রয়েছে। পাঞ্জাবে ১৬৫ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় সর্বোচ্চ ৪৬৯ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৫১ জন, বেলুচিস্তানে ২৪ জন, পাকিস্তান অধিকৃত গিলগিট-বালতিস্তানে ৪৫ জন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ২৩ জন ও ইসলামাবাদে আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

ভারত সরকারের সতর্কবার্তা

সীমান্তের অন্য পাশে ভারতেও ভারী বর্ষণের কারণে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের জলশক্তিমন্ত্রী জাভেদ আহমেদ রানা গতকাল কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন ঝিলম, রাভি ও তাওয়াই নদী ও তাদের উপনদীগুলোর পানি পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত উঁচু এলাকাগুলোতে মাঝারি থেকে তীব্র বৃষ্টিপাত, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি (ক্লাউডবার্স্ট), আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষ জনগণকে ক্লাউডবার্স্ট ও ভূমিধসপ্রবণ এলাকা থেকে দূরে থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

