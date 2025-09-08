Ajker Patrika
‘মমতা দিদুন, মাকে ফেরত দিন’—পাঁচ বছরের শিশুর খোলাচিঠি ভাইরাল

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৩৮
মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে এক শিশুর চিঠি। ছবি: সংগৃহীত
মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে এক শিশুর চিঠি। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের আসানসোলের পাঁচ বছরের শিশু ঐতিহ্য দাশ। ছোট্ট এই শিশুটির লেখা এক চিঠি এবার সবার মন ছুঁয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘দিদুন’ সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেছে ঐতিহ্য। সেখানে এই ছোট্ট বালক দাবি জানিয়েছে, তার মাকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার।

চিঠিতে ঐতিহ্য লিখেছে, ‘প্রিয় মমতা দিদুন, আমার নাম ঐতিহ্য। আমার বয়স পাঁচ। আমার মা অনেক দূরে থাকে। আমি একা একা খুব কষ্ট পাই। দয়া করে মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।’

এই চিঠির পেছনে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পোস্টিং নিয়ে বিতর্কের ইতিহাস।

সম্প্রতি ২০২১ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে রাজ্যের ১৬ হাজারের বেশি শিক্ষকের পোস্টিং নিয়ে বড় বিতর্ক হয়েছে। শিক্ষকদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ি থেকে দূরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে বারবার শিক্ষা দপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েও সমাধান মেলেনি। এখন সেই সমস্যার কথাই শিশুর আবেদনে ফুটে উঠেছে।

ঐতিহ্যের মা স্বাগতা পাইন উত্তর দিনাজপুর জেলার রহতপুর এফ.পি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। তার বাবা আসানসোলে কাজ করেন, দাদা-দিদা মিলে সংসার সামলান।

ছোট্ট ঐতিহ্যের অভিযোগ, ‘মা সব সময় বাড়িতে থাকে না, আমি তাকে ভীষণ ভালোবাসি, দয়া করে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিন।’

স্বাগতা পাইন নিজেও চিঠি দেখে অবাক। তাঁর ভাষায়, ‘আমি কখনো ভাবিনি আমার ছেলে এমন কিছু লিখে ফেলবে। ওর আকুতি আমাকেও কাঁদিয়েছে।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে ছোট্ট ঐতিহ্যের আবেদন। শিশুর এমন আবেদন দেখে আবেগাপ্লুত অনেকে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন, এটাই আসল ‘জনগণের ভাষা’। একজন লিখেছেন, ‘জনগণের সত্যিকারের কণ্ঠস্বর এই শিশুর লেখা।’

মুখ্যমন্ত্রীভারতপশ্চিমবঙ্গমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
