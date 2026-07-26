এবার ভিডিও বার্তায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা মোদির

ভারতের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত, ত্রুটিমুক্ত ও প্রশ্নফাঁস বন্ধ করতে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, এই টাস্কফোর্স পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করার উপায় খতিয়ে দেখে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে হিন্দিতে পোস্ট করা ওই ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই আসন্ন পরীক্ষাগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার কাজ করা হবে।’
শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সুরক্ষায় ভারত সরকার প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যাঁরা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, তাঁরা এখন জেলে পচে মরছেন। আমরা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল (ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট) গঠন করেছি। আগামীকাল সংসদেও আমরা কঠোর আইনি বিধানসহ একটি নতুন আইন প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা করব।’
উল্লেখ্য, ককরোচ জনতা পার্টির (সিজিপি) নেতৃত্বে প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে চলা আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ঠিক একদিন পরেই মোদির এই ঘোষণা এল।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য হতে হবে, আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা স্বচ্ছ হতে হবে এবং এখন আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।’ এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে পরীক্ষা সংস্কারের ওপর ফোকাস করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই যত দ্রুত সম্ভব আগামী পরীক্ষাগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার কাজ করা হবে।
নন্দন নিলেকানি ছাড়াও এই টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে রয়েছেন আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। তাঁরা প্রযুক্তি এবং কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সহায়তা করবেন।
কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন—ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) সাবেক চেয়ারম্যান এস সোমনাথ, গোয়েন্দা ব্যুরোর (আইবি) সাবেক পরিচালক তপন ডেকা, আইআইটি চেন্নাইয়ের পরিচালক ভি কামাকোটি, সাবেক শিক্ষাসচিব অনিতা কাওয়াল এবং লজিস্টিকস বিশেষজ্ঞ অমৃত লাল মীনা।
এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ই-গভ ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিলেকানি প্রযুক্তির মাধ্যমে নগর শাসনব্যবস্থা উন্নত করার কাজ করে আসছেন।
ইউনিক আইডেনটিফিকেশন অথোরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ দুই দশকেরও বেশি সময়ের নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতার আলোকে বড় পরিসরে প্রযুক্তির ব্যবহারে তাঁর রয়েছে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরেকটি সংস্থা এক-স্টেপ ফাউন্ডেশন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিশুর প্রাথমিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।
আইআইটি বোম্বে থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী নন্দন নিলেকানি পদ্মভূষণ এবং জোসেফ শুম্পিটার প্রাইজসহ বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
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