Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে লাদেনের কথা স্মরণ করালেন জয়শঙ্কর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ছবি: পিটিআই
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ছবি: পিটিআই

যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করছে, তখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অতীত ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতাপ্রধান ওসামা বিন লাদেনকে ২০১১ সালে পাকিস্তানের সামরিক শহর অ্যাবোটাবাদে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। শনিবার অনুষ্ঠিত ইটি ওয়ার্ল্ড লিডারস ফোরামে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জয়শঙ্কর এই মন্তব্য করেন।

ধারণা করা হয়, টুইন টাওয়ারে হামলাকারীদের আর্থিক মদদ দিয়েছিল ওসামা বিন লাদেনের সংগঠন আল-কায়েদা। আর এই ওসামা বিন লাদেন লুকিয়ে ছিলেন পাকিস্তানের একটি সেনাক্যাম্পের কাছে।

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানোর পর এই ঘনিষ্ঠতা আরও স্পষ্ট হয়। জয়শঙ্কর বলেন, দুই দেশের মধ্যে একটি ইতিহাস রয়েছে, এবং সেই ইতিহাসকে ‘এড়িয়ে যাওয়ারও একটি ইতিহাস রয়েছে’। তিনি বলেন, ‘যখন আপনি সামরিক কর্মকর্তাদের দেওয়া প্রশংসাপত্র দেখেন, তখন সেই সামরিক বাহিনীকেই দেখেন, যারা অ্যাবোটাবাদে গিয়ে...আপনারা জানেন, কাকে খুঁজে পেয়েছিল।’ তিনি আরও বলেন, দেশগুলো যখন ‘সুবিধাবাদী রাজনীতি’তে মনোনিবেশ করে, তখন তারা প্রায়শই এমনটা করে থাকে।

‘লাদেনকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন?’ ট্রাম্প-আসিম মুনিরের বৈঠক নিয়ে শশী‘লাদেনকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন?’ ট্রাম্প-আসিম মুনিরের বৈঠক নিয়ে শশী

তবে জয়শঙ্কর এ-ও বলেন, ভারত এই সম্পর্ককে বিবেচনায় রাখলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের নিজের সম্পর্কের শক্তি ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কেও সচেতন। তিনি বলেন, ‘আমি আমার শক্তি, আমার সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা কী, তা জানি। এটাই আমাকে পথ দেখায়।’

পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবির বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, কোনো সংঘাতের সময় এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে কথা বলবে, এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, ‘এটি সত্যি যে তখন ফোন করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য আরও কয়েকটি দেশ ফোন করেছিল। এটি কোনো গোপন বিষয় নয়।’ ইসরায়েল-ইরান কিংবা রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের সময়ও তিনি নিজে ফোন করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন।

বিষয়:

পাকিস্তানইতিহাসভারতযুক্তরাষ্ট্রজঙ্গিপররাষ্ট্রমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে লাদেনের কথা স্মরণ করালেন জয়শঙ্কর

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে লাদেনের কথা স্মরণ করালেন জয়শঙ্কর

যুক্তরাষ্ট্রে ডাক পরিষেবা বন্ধ করছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রে ডাক পরিষেবা বন্ধ করছে ভারত

ইরান ‘কয়েকটি’ দেশে অস্ত্র উৎপাদন করছে: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ইরান ‘কয়েকটি’ দেশে অস্ত্র উৎপাদন করছে: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

হোয়াটসঅ্যাপে বিয়ের দাওয়াত, দুই লাখ রুপি খোয়ালেন সরকারি কর্মকর্তা

হোয়াটসঅ্যাপে বিয়ের দাওয়াত, দুই লাখ রুপি খোয়ালেন সরকারি কর্মকর্তা