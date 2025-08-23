পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে লাদেনের কথা স্মরণ করালেন জয়শঙ্কর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করছে, তখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অতীত ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতাপ্রধান ওসামা বিন লাদেনকে ২০১১ সালে পাকিস্তানের সামরিক শহর অ্যাবোটাবাদে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। শনিবার অনুষ্ঠিত ইটি ওয়ার্ল্ড লিডারস ফোরামে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জয়শঙ্কর এই মন্তব্য করেন।
ধারণা করা হয়, টুইন টাওয়ারে হামলাকারীদের আর্থিক মদদ দিয়েছিল ওসামা বিন লাদেনের সংগঠন আল-কায়েদা। আর এই ওসামা বিন লাদেন লুকিয়ে ছিলেন পাকিস্তানের একটি সেনাক্যাম্পের কাছে।
সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানোর পর এই ঘনিষ্ঠতা আরও স্পষ্ট হয়। জয়শঙ্কর বলেন, দুই দেশের মধ্যে একটি ইতিহাস রয়েছে, এবং সেই ইতিহাসকে ‘এড়িয়ে যাওয়ারও একটি ইতিহাস রয়েছে’। তিনি বলেন, ‘যখন আপনি সামরিক কর্মকর্তাদের দেওয়া প্রশংসাপত্র দেখেন, তখন সেই সামরিক বাহিনীকেই দেখেন, যারা অ্যাবোটাবাদে গিয়ে...আপনারা জানেন, কাকে খুঁজে পেয়েছিল।’ তিনি আরও বলেন, দেশগুলো যখন ‘সুবিধাবাদী রাজনীতি’তে মনোনিবেশ করে, তখন তারা প্রায়শই এমনটা করে থাকে।
তবে জয়শঙ্কর এ-ও বলেন, ভারত এই সম্পর্ককে বিবেচনায় রাখলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের নিজের সম্পর্কের শক্তি ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কেও সচেতন। তিনি বলেন, ‘আমি আমার শক্তি, আমার সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা কী, তা জানি। এটাই আমাকে পথ দেখায়।’
পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবির বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, কোনো সংঘাতের সময় এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে কথা বলবে, এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, ‘এটি সত্যি যে তখন ফোন করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য আরও কয়েকটি দেশ ফোন করেছিল। এটি কোনো গোপন বিষয় নয়।’ ইসরায়েল-ইরান কিংবা রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের সময়ও তিনি নিজে ফোন করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন।
যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করছে, তখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অতীত ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতাপ্রধান ওসামা বিন লাদেনকে ২০১১ সালে পাকিস্তানের সামরিক শহর অ্যাবোটাবাদে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। শনিবার অনুষ্ঠিত ইটি ওয়ার্ল্ড লিডারস ফোরামে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জয়শঙ্কর এই মন্তব্য করেন।
ধারণা করা হয়, টুইন টাওয়ারে হামলাকারীদের আর্থিক মদদ দিয়েছিল ওসামা বিন লাদেনের সংগঠন আল-কায়েদা। আর এই ওসামা বিন লাদেন লুকিয়ে ছিলেন পাকিস্তানের একটি সেনাক্যাম্পের কাছে।
সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানোর পর এই ঘনিষ্ঠতা আরও স্পষ্ট হয়। জয়শঙ্কর বলেন, দুই দেশের মধ্যে একটি ইতিহাস রয়েছে, এবং সেই ইতিহাসকে ‘এড়িয়ে যাওয়ারও একটি ইতিহাস রয়েছে’। তিনি বলেন, ‘যখন আপনি সামরিক কর্মকর্তাদের দেওয়া প্রশংসাপত্র দেখেন, তখন সেই সামরিক বাহিনীকেই দেখেন, যারা অ্যাবোটাবাদে গিয়ে...আপনারা জানেন, কাকে খুঁজে পেয়েছিল।’ তিনি আরও বলেন, দেশগুলো যখন ‘সুবিধাবাদী রাজনীতি’তে মনোনিবেশ করে, তখন তারা প্রায়শই এমনটা করে থাকে।
তবে জয়শঙ্কর এ-ও বলেন, ভারত এই সম্পর্ককে বিবেচনায় রাখলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের নিজের সম্পর্কের শক্তি ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কেও সচেতন। তিনি বলেন, ‘আমি আমার শক্তি, আমার সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা কী, তা জানি। এটাই আমাকে পথ দেখায়।’
পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবির বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, কোনো সংঘাতের সময় এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে কথা বলবে, এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, ‘এটি সত্যি যে তখন ফোন করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য আরও কয়েকটি দেশ ফোন করেছিল। এটি কোনো গোপন বিষয় নয়।’ ইসরায়েল-ইরান কিংবা রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের সময়ও তিনি নিজে ফোন করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন।
যুক্তরাষ্ট্রে ডাক পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ভারতের ডাক বিভাগ। ২৫ আগস্ট থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতির কারণে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ।২ ঘণ্টা আগে
ইরান বিভিন্ন দেশে অস্ত্র উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদে। তবে এসব দেশের নাম এখনই প্রকাশ করবেন না বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার রাতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমরা কয়েকটি দেশে অস্ত্র কারখানা তৈরি করেছি।৫ ঘণ্টা আগে
ভুক্তভোগী ওই সরকারি কর্মচারী একটি অজানা নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি বার্তা পান। সেই বার্তায় তাঁকে ২০২৫ সালের ৩০ আগস্ট একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওই মেসেজে একটি ফাইল ছিল, যা দেখতে পিডিএফ ফরম্যাটের বিয়ের কার্ডের মতো।৫ ঘণ্টা আগে
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কমিশনকে বিরোধীদের একের পর এক অভিযোগের মুখে পড়তে হয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে আছে ভোট জালিয়াতি, কারচুপি এবং ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি।৭ ঘণ্টা আগে