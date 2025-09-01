চাকরি দেওয়ার কথা বলে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ওডিশায় গ্রেপ্তার ২

কলকাতা প্রতিনিধি
চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ২২ বছরের এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৫ যুবকের বিরুদ্ধে। ভারতের উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই তরুণীকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাঁর দুই পরিচিত যুবক বাংরিপোশি এলাকা থেকে গাড়িতে তুলে নেন। পরে উদালা থানার এক এলাকায় গেলে সেখানে ওই তরুণীর অপরিচিত আরও তিনজন যুবক গাড়িতে ওঠে। অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে ধর্ষণের পর ওই নারীকে সড়কে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।
এই ঘটনায় একাধিক মামলা হয়েছে। পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
উড়িষ্যায় এর আগেও একাধিকবার ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত ১১ আগস্ট বালেশ্বরের এক ১৩ বছরের কিশোরী আগুন দিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে আত্মহত্যা করে। এর আগে গত জুলাই মাসে ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে আগুন জ্বেলে আত্মহত্যা করেন। কলেজের হেড অব ডিপার্টমেন্টের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন বলে দাবি করেন ওই ছাত্রী।
টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পাঞ্জাব। আজ সোমবার থেকে অব্যাহত ভারী বৃষ্টির প্রভাবে সব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ এশিয়ার দেশ আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভূমিকম্প-কবলিত অঞ্চলটিতে নিহতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে। আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।২ ঘণ্টা আগে
ব্যবসায়িক জগতে টিকে থাকতে হলে শুধু পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন দৃঢ় মানসিকতা এবং সমালোচনাকারীদের কথার তোয়াক্কা না করার সক্ষমতা। এমনই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জুলিয়া স্টুয়ার্ট। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে যখন তিনি অ্যাপলবি’স (Applebee’s)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার কুইনবেয়ান-প্যালেরাং আঞ্চলিক স্পোর্টস কমপ্লেক্সের একটি খেলার মাঠ এক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, একটি সংরক্ষিত প্রজাতির দেশীয় পাখি ওই মাঠের সেন্টার সার্কেলেই ডিম পেড়েছে। ফুটবল খেলোয়াড়েরা মাঠে নেমে বিষয়টি দেখতে পান।৪ ঘণ্টা আগে